Лукаку стал автором уникального рекорда на чемпионатах мира

Встреча завершилась уверенной победой бельгийцев со счетом 4:1. Лукаку появился на поле на 67-й минуте, а уже в компенсированное время поставил точку в матче, отличившись на 90+3-й минуте.
По данным Opta, 33-летний форвард стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, которому удалось забить после выхода на замену в четырех разных матчах мирового первенства.
Любопытно, что на ЧМ-2026 все три своих мяча Лукаку забил именно после выхода со скамейки запасных. Первый подобный гол на мировых первенствах бельгиец оформил еще на чемпионате мира 2014 года — также в матче ⅛ финала против сборной США, когда Бельгия победила в дополнительное время со счетом 2:1.
Помимо трех забитых мячей, на нынешнем турнире Лукаку записал на свой счет результативную передачу, а также стал автором эпизода, после которого соперник отправил мяч в собственные ворота в игре группового этапа против Египта (1:1).
Сборная Бельгии в четвертьфинале чемпионата мира сыграет против Испании. Матч между командами пройдет 10 июля в Лос-Анджелесе.
Маурисио Почеттино
Руди Гарсия
Малик Тилльман
31′
Шарль Де Кетеларе
(Николас Раскин)
9′
Шарль Де Кетеларе
(Леандро Троссар)
33′
Ханс Ванакен
(Шарль Де Кетеларе)
57′
Ромелу Лукаку
(Ханс Ванакен)
90+3′
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
8
Уэстон Маккенни
35′
17
Малик Тилльман
69′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
5
Энтони Робинсон
90′
18
Макс Арфстен
4
Тайлер Адамс
72′
9
Рикардо Пепи
20
Фоларин Балогун
90′
19
Хаджи Райт
2
Сержиньо Дест
46′
7
Джованни Рейна
10
Кристиан Пулишич
59′
14
Себастиан Берхалтер
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
5
Максим Де Кейпер
8
Юри Тилеманс
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
14
Доди Лукебакио
67′
9
Ромелу Лукаку
10
Леандро Троссар
89′
6
Аксель Витсель
17
Шарль Де Кетеларе
67′
11
Жереми Доку
24
Амаду Онана
21′
20
Ханс Ванакен
23
Николас Раскин
89′
22
Алексис Салемакерс
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти