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Лукаку стал автором уникального рекорда на чемпионатах мира

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку вписал свое имя в историю чемпионатов мира, установив уникальный рекорд в матче ⅛ финала ЧМ-2026 против США.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

Встреча завершилась уверенной победой бельгийцев со счетом 4:1. Лукаку появился на поле на 67-й минуте, а уже в компенсированное время поставил точку в матче, отличившись на 90+3-й минуте.

По данным Opta, 33-летний форвард стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, которому удалось забить после выхода на замену в четырех разных матчах мирового первенства.

Любопытно, что на ЧМ-2026 все три своих мяча Лукаку забил именно после выхода со скамейки запасных. Первый подобный гол на мировых первенствах бельгиец оформил еще на чемпионате мира 2014 года — также в матче ⅛ финала против сборной США, когда Бельгия победила в дополнительное время со счетом 2:1.

Помимо трех забитых мячей, на нынешнем турнире Лукаку записал на свой счет результативную передачу, а также стал автором эпизода, после которого соперник отправил мяч в собственные ворота в игре группового этапа против Египта (1:1).

Сборная Бельгии в четвертьфинале чемпионата мира сыграет против Испании. Матч между командами пройдет 10 июля в Лос-Анджелесе.

США
1:4
Первый тайм: 1:2
Бельгия
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
7.07.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Lumen Field, 66925 зрителей
Главные тренеры
Маурисио Почеттино
Руди Гарсия
Голы
США
Малик Тилльман
31′
Бельгия
Шарль Де Кетеларе
(Николас Раскин)
9′
Шарль Де Кетеларе
(Леандро Троссар)
33′
Ханс Ванакен
(Шарль Де Кетеларе)
57′
Ромелу Лукаку
(Ханс Ванакен)
90+3′
Составы команд
США
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
8
Уэстон Маккенни
35′
17
Малик Тилльман
69′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
5
Энтони Робинсон
90′
18
Макс Арфстен
4
Тайлер Адамс
72′
9
Рикардо Пепи
20
Фоларин Балогун
90′
19
Хаджи Райт
2
Сержиньо Дест
46′
7
Джованни Рейна
10
Кристиан Пулишич
59′
14
Себастиан Берхалтер
Бельгия
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
5
Максим Де Кейпер
8
Юри Тилеманс
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
14
Доди Лукебакио
67′
9
Ромелу Лукаку
10
Леандро Троссар
89′
6
Аксель Витсель
17
Шарль Де Кетеларе
67′
11
Жереми Доку
24
Амаду Онана
21′
20
Ханс Ванакен
23
Николас Раскин
89′
22
Алексис Салемакерс
Статистика
США
Бельгия
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
7
15
Удары в створ
2
7
Угловые
3
5
Фолы
11
9
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти