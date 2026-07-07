Лукаку стал автором уникального рекорда на чемпионатах мира

Любопытно, что на ЧМ-2026 все три своих мяча Лукаку забил именно после выхода со скамейки запасных. Первый подобный гол на мировых первенствах бельгиец оформил еще на чемпионате мира 2014 года — также в матче ⅛ финала против сборной США, когда Бельгия победила в дополнительное время со счетом 2:1.