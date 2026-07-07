Балогун впервые высказался об отмене дисквалификации на ЧМ

Форвард должен был пропустить матч ⅛ финала против сборной Бельгии (1:4) после удаления в предыдущей встрече. Однако дисциплинарный комитет ФИФА заменил дисквалификацию на испытательный срок, позволив американцу выйти на поле. По информации ряда СМИ, пересмотру наказания предшествовал разговор президента США Дональда Трампа с главой ФИФА Джанни Инфантино. При этом сам Трамп заявлял, что не оказывал прямого давления и не давал никаких указаний руководителю международной федерации.
Балогун отметил, что старался не отвлекаться на скандал вокруг своего имени и сосредоточился исключительно на футболе.
«Когда дисквалификацию отменили, конечно, возник большой резонанс. Для меня это не стало неожиданностью. Но я — футболист. И моя задача — выходить на поле и быть сосредоточенным на своей работе. Я согласился с решением, когда мне показали красную карточку. И согласился с решением, когда мне разрешили сыграть, отменив дисквалификацию. Но я не принимал никакого участия в этом процессе. Это не имеет никакого отношения ко мне лично», — приводит слова Балогуна USA Today.
На чемпионате мира 24-летний нападающий остался лучшим бомбардиром сборной США. На его счету три гола: дубль в матче группового этапа против Парагвая и еще один мяч во встрече с Боснией и Герцеговиной.
Маурисио Почеттино
Руди Гарсия
Малик Тилльман
31′
Шарль Де Кетеларе
(Николас Раскин)
9′
Шарль Де Кетеларе
(Леандро Троссар)
33′
Ханс Ванакен
(Шарль Де Кетеларе)
57′
Ромелу Лукаку
(Ханс Ванакен)
90+3′
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
8
Уэстон Маккенни
35′
17
Малик Тилльман
69′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
5
Энтони Робинсон
90′
18
Макс Арфстен
4
Тайлер Адамс
72′
9
Рикардо Пепи
20
Фоларин Балогун
90′
19
Хаджи Райт
2
Сержиньо Дест
46′
7
Джованни Рейна
10
Кристиан Пулишич
59′
14
Себастиан Берхалтер
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
5
Максим Де Кейпер
8
Юри Тилеманс
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
14
Доди Лукебакио
67′
9
Ромелу Лукаку
10
Леандро Троссар
89′
6
Аксель Витсель
17
Шарль Де Кетеларе
67′
11
Жереми Доку
24
Амаду Онана
21′
20
Ханс Ванакен
23
Николас Раскин
89′
22
Алексис Салемакерс
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти