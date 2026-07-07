Винисиус обратился к болельщикам после провала на ЧМ

Бразильцы уступили норвежской сборной со счетом 1:2 в матче ⅛ финала и завершили выступление на турнире. Для пятикратных чемпионов мира этот результат стал историческим: впервые с 1990 года команда не смогла пробиться в четвертьфинал мирового первенства.
После игры Винисиус признался, что тяжело переживает неудачу и считает, что команда обязана сделать выводы, чтобы вернуть Бразилию на вершину мирового футбола.
«Принять вылет из чемпионата мира тяжело. Мне трудно подобрать слова, ведь я не смог сделать все возможное в матче, который был крайне важен. Приношу извинения нашим болельщикам, которые верили в нас. Сборная Бразилии будет двигаться вперед, мы не сдадимся. Нам придётся упорно трудиться, чтобы вернуть Бразилию на вершину», — приводит слова Винисиуса Globo.
Сборная Бразилии остается самой титулованной командой в истории чемпионатов мира, завоевав пять чемпионских титулов. Однако с победного турнира 2002 года бразильцы ни разу не сумели выйти в финал мирового первенства.
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Неймар
90+10′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Бруну Гимарайнс
14′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти