Винисиус обратился к болельщикам после провала на ЧМ

«Принять вылет из чемпионата мира тяжело. Мне трудно подобрать слова, ведь я не смог сделать все возможное в матче, который был крайне важен. Приношу извинения нашим болельщикам, которые верили в нас. Сборная Бразилии будет двигаться вперед, мы не сдадимся. Нам придётся упорно трудиться, чтобы вернуть Бразилию на вершину», — приводит слова Винисиуса Globo.