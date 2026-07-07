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Хабиб восхитился игрой сборной Испании на ЧМ-2026

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от победы сборной Испании над Португалией в ⅛ финала чемпионата мира по футболу.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

Испанцы одержали минимальную победу со счетом 1:0 благодаря голу Микеля Мерино и вышли в четвертьфинал турнира, где встретятся со сборной Бельгии.

Нурмагомедов высоко оценил игру команды и отдельно отметил работу главного тренера, назвав его лучшим специалистом нынешнего чемпионата мира.

«Тут комментарии излишни, скажу только одно, что у Испании на самом деле крутой тренер, по моему мнению, лучший тренер на этом турнире. Испания очень крепкая команда, и надо заметить, что они еще ни одного гола не пропустили на этом чемпионате мира за пять матчей», — написал Нурмагомедов в своем телеграм-канале.

Сборная Испании продолжает выступление на турнире без единого пропущенного мяча и остается одной из самых надежных команд чемпионата мира.

Матч ¼ финала ЧМ-2026 между командами Испании и Бельгии пройдет 10 июля в Лос-Анджелесе.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

Португалия
0:1
Первый тайм: 0:0
Испания
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
6.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Микель Мерино
(Ферран Торрес)
90+1′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
90+4′
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
71′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
56′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
83′
10
Бернарду Силва
89′
11
Жоау Феликс
71′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
26
Франсишку Консейсау
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
15
Алекс Баэна
75′
7
Ферран Торрес
90+8′
10
Дани Ольмо
85′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
90′
26
Борха Иглесиас
20
Педри
85′
8
Фабиан Руис
Статистика
Португалия
Испания
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
15
Удары в створ
2
6
Угловые
3
7
Фолы
9
13
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Антонио Гарсия
(Уругвай)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти