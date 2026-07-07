Хабиб восхитился игрой сборной Испании на ЧМ-2026

«Тут комментарии излишни, скажу только одно, что у Испании на самом деле крутой тренер, по моему мнению, лучший тренер на этом турнире. Испания очень крепкая команда, и надо заметить, что они еще ни одного гола не пропустили на этом чемпионате мира за пять матчей», — написал Нурмагомедов в своем телеграм-канале.