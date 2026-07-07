«Это не его вина». Тренер Бельгии — о скандале с Балогуном

25-летний американец должен был пропустить матч ⅛ финала против сборной Бельгии (1:4) из-за красной карточки, полученной в предыдущем матче. Однако дисциплинарный комитет ФИФА заменил дисквалификацию на испытательный срок, позволив американцу выйти на поле.
По информации ряда СМИ, пересмотру наказания предшествовал разговор президента США Дональда Трампа с главой ФИФА Джанни Инфантино. При этом сам Трамп заявлял, что не оказывал прямого давления и не давал никаких указаний руководителю международной федерации.
«Балогун пришел поговорить со мной. Мне это понравилось. Это не его вина. Он не виноват, и я сказал ему об этом. Я ценю, что он подошел поговорить со мной», — сказал Гарсия.
Балогун с тремя мячами стал лучшим бомбардиром сборной США на ЧМ-2026. Он забил первый мяч Боснии, а также отметился дублем в матче 1-го тура группового этапа против сборной Парагвая (4:0).
В ¼ финала сборная Бельгии сыграет со сборной Испании. Встреча пройдет в Лос-Анджелесе в пятницу, 10 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).
Маурисио Почеттино
Руди Гарсия
Малик Тилльман
31′
Шарль Де Кетеларе
(Николас Раскин)
9′
Шарль Де Кетеларе
(Леандро Троссар)
33′
Ханс Ванакен
(Шарль Де Кетеларе)
57′
Ромелу Лукаку
(Ханс Ванакен)
90+3′
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
8
Уэстон Маккенни
35′
17
Малик Тилльман
69′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
5
Энтони Робинсон
90′
18
Макс Арфстен
4
Тайлер Адамс
72′
9
Рикардо Пепи
20
Фоларин Балогун
90′
19
Хаджи Райт
2
Сержиньо Дест
46′
7
Джованни Рейна
10
Кристиан Пулишич
59′
14
Себастиан Берхалтер
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
5
Максим Де Кейпер
8
Юри Тилеманс
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
14
Доди Лукебакио
67′
9
Ромелу Лукаку
10
Леандро Троссар
89′
6
Аксель Витсель
17
Шарль Де Кетеларе
67′
11
Жереми Доку
24
Амаду Онана
21′
20
Ханс Ванакен
23
Николас Раскин
89′
22
Алексис Салемакерс
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти