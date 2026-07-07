Тилеманс: Играет Балогун или нет — не имело значения

«У нас было совещание, но мы решили, что оправданий быть не может. Играет он или нет, мы должны ответить на поле. И мы это сделали. Команда пылала огнем. Мы были очень целеустремленны и хотели добиться успеха. Хотели хорошо начать матч, чего нам так не хватало в начале соревнований. Нам это удалось, и мы почувствовали себя уверенно», — приводит слова Тилеманса RTFB.