Тилеманс: Играет Балогун или нет — не имело значения

Перед встречей с бельгийцами Балогун должен был отбывать дисквалификацию за удаление в предыдущем матче. Однако дисциплинарный комитет ФИФА заменил наказание испытательным сроком, благодаря чему лучший бомбардир американской сборной смог выйти на поле.
Решение вызвало широкий резонанс. По информации ряда СМИ, пересмотру санкций предшествовал разговор президента США Дональда Трампа с главой ФИФА Джанни Инфантино. Сам Трамп позже заявил, что не оказывал давления на руководство международной федерации.
Несмотря на скандал вокруг соперника, в бельгийской сборной решили не зацикливаться на ситуации и сосредоточиться исключительно на своей игре.
«У нас было совещание, но мы решили, что оправданий быть не может. Играет он или нет, мы должны ответить на поле. И мы это сделали. Команда пылала огнем. Мы были очень целеустремленны и хотели добиться успеха. Хотели хорошо начать матч, чего нам так не хватало в начале соревнований. Нам это удалось, и мы почувствовали себя уверенно», — приводит слова Тилеманса RTFB.
В итоге сборная Бельгии уверенно обыграла США со счетом 4:1 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет против сборной Испании.
Маурисио Почеттино
Руди Гарсия
Малик Тилльман
31′
Шарль Де Кетеларе
(Николас Раскин)
9′
Шарль Де Кетеларе
(Леандро Троссар)
33′
Ханс Ванакен
(Шарль Де Кетеларе)
57′
Ромелу Лукаку
(Ханс Ванакен)
90+3′
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
8
Уэстон Маккенни
35′
17
Малик Тилльман
69′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
5
Энтони Робинсон
90′
18
Макс Арфстен
4
Тайлер Адамс
72′
9
Рикардо Пепи
20
Фоларин Балогун
90′
19
Хаджи Райт
2
Сержиньо Дест
46′
7
Джованни Рейна
10
Кристиан Пулишич
59′
14
Себастиан Берхалтер
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
5
Максим Де Кейпер
8
Юри Тилеманс
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
14
Доди Лукебакио
67′
9
Ромелу Лукаку
10
Леандро Троссар
89′
6
Аксель Витсель
17
Шарль Де Кетеларе
67′
11
Жереми Доку
24
Амаду Онана
21′
20
Ханс Ванакен
23
Николас Раскин
89′
22
Алексис Салемакерс
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти