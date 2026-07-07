Луис де ла Фуэнте: Ямаль вселил страх в сборную Португалии

«Ламин Ямаль сыграл один из лучших матчей. Очень важный день для его развития. Травма Нуну Мендеша связана с теми нагрузками, которые Ламин на него оказал. Он проделал потрясающую работу. Он вселил страх. Это один из лучших матчей в карьере Ламина. И у него еще многое впереди. Нам нужно, чтобы он продолжал совершенствоваться», — приводит слова де ла Фуэнте с послематчевой пресс-конференции As.