Родри прокомментировал стычку с Бернарду Силвой на ЧМ

Родри и Бернарду Силва вместе выступали за «Манчестер Сити» и выиграли с клубом несколько крупных трофеев, включая Лигу чемпионов и английскую Премьер-лигу. Летом 2026 года португалец перешел в мадридский «Реал», тогда как Родри продолжает выступать за английский клуб.