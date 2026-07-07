Родри прокомментировал стычку с Бернарду Силвой на ЧМ

Эпизод произошел на шестой компенсированной минуте второго тайма. После того как Бернарду Силва головой не попал в створ ворот, Родри эмоционально отпраздновал его промах, чем вызвал недовольство португальца.
«Что произошло в ситуации с Бернарду? С Бернарду я допустил ошибку, потому что начал праздновать, когда он потерпел неудачу. Я извинился перед ним», — приводит слова Родри AS.
Родри и Бернарду Силва вместе выступали за «Манчестер Сити» и выиграли с клубом несколько крупных трофеев, включая Лигу чемпионов и английскую Премьер-лигу. Летом 2026 года португалец перешел в мадридский «Реал», тогда как Родри продолжает выступать за английский клуб.
Испания победила Португалию со счетом 1:0 благодаря голу Микеля Мерино в компенсированное время и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.
В матче за выход в полуфинал турнира Испания 10 июля сыграет против сборной Бельгии в Лос-Анджелесе.
Роберто Мартинес
Луис Де ла Фуэнте
Микель Мерино
(Ферран Торрес)
90+1′
1
Диогу Кошта
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
90+4′
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
71′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
56′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
83′
10
Бернарду Силва
89′
11
Жоау Феликс
71′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
26
Франсишку Консейсау
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
15
Алекс Баэна
75′
7
Ферран Торрес
90+8′
10
Дани Ольмо
85′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
90′
26
Борха Иглесиас
20
Педри
85′
8
Фабиан Руис
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Антонио Гарсия
(Уругвай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти