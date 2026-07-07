Куртуа — о скандале с Балогуном: Читал все это и просто смеялся

«Меня удивило то неуважение, с которым к нам относились в последние дни. Многие говорили, что США легко нас обыграют и что мы уже не та команда, какой были раньше. Думаю, сегодня мы доказали обратное.



Матчи с Египтом и Ираном были совершенно другими — их нельзя сравнивать с сегодняшней игрой. Мы хотели с первых минут навязать свой футбол, создавать моменты, и нам это удалось. Соперник начал сомневаться в своих силах.



Понимаю, что в США хотят раскручивать свою сборную, но перед этой игрой я был уверен в нашей победе даже больше, чем перед встречей с Сенегалом. У Сенегала команда сильнее, и сегодня это тоже стало очевидно.



Повлияла ли на меня вся эта шумиха вокруг Балогуна? Не особо. Я читал это и просто смеялся», — приводит слова Куртуа Sporza.