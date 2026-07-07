Куртуа — о скандале с Балогуном: Читал все это и просто смеялся

Напомним, Балогун был удален в игре 1/16 финала ЧМ-2026 и изначально должен был пропустить встречу с бельгийцами. Однако дисциплинарный комитет ФИФА заменил дисквалификацию испытательным сроком, разрешив форварду выйти на поле. По сообщениям ряда СМИ, пересмотру наказания предшествовал разговор президента США Дональда Трампа с главой ФИФА Джанни Инфантино.
После победы со счетом 4:1 Куртуа признался, что ажиотаж вокруг этой истории никак не повлиял на команду.
«Меня удивило то неуважение, с которым к нам относились в последние дни. Многие говорили, что США легко нас обыграют и что мы уже не та команда, какой были раньше. Думаю, сегодня мы доказали обратное.
Матчи с Египтом и Ираном были совершенно другими — их нельзя сравнивать с сегодняшней игрой. Мы хотели с первых минут навязать свой футбол, создавать моменты, и нам это удалось. Соперник начал сомневаться в своих силах.
Понимаю, что в США хотят раскручивать свою сборную, но перед этой игрой я был уверен в нашей победе даже больше, чем перед встречей с Сенегалом. У Сенегала команда сильнее, и сегодня это тоже стало очевидно.
Повлияла ли на меня вся эта шумиха вокруг Балогуна? Не особо. Я читал это и просто смеялся», — приводит слова Куртуа Sporza.
В четвертьфинале чемпионата мира сборная Бельгии встретится с Испанией. Матч состоится 10 июля в Лос-Анджелесе.
Маурисио Почеттино
Руди Гарсия
Малик Тилльман
31′
Шарль Де Кетеларе
(Николас Раскин)
9′
Шарль Де Кетеларе
(Леандро Троссар)
33′
Ханс Ванакен
(Шарль Де Кетеларе)
57′
Ромелу Лукаку
(Ханс Ванакен)
90+3′
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
8
Уэстон Маккенни
35′
17
Малик Тилльман
69′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
5
Энтони Робинсон
90′
18
Макс Арфстен
4
Тайлер Адамс
72′
9
Рикардо Пепи
20
Фоларин Балогун
90′
19
Хаджи Райт
2
Сержиньо Дест
46′
7
Джованни Рейна
10
Кристиан Пулишич
59′
14
Себастиан Берхалтер
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
5
Максим Де Кейпер
8
Юри Тилеманс
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
14
Доди Лукебакио
67′
9
Ромелу Лукаку
10
Леандро Троссар
89′
6
Аксель Витсель
17
Шарль Де Кетеларе
67′
11
Жереми Доку
24
Амаду Онана
21′
20
Ханс Ванакен
23
Николас Раскин
89′
22
Алексис Салемакерс
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти