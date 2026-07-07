Лучший бомбардир РПЛ получил разрыв мышцы на ЧМ-2026

С лета 2021 года Кордоба выступает за «Краснодар». За пять лет он провел за «быков» 156 матчей, в которых забил 80 мячей и отдал 37 голевых передач. В минувшем сезоне Кордоба стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 17 голов.