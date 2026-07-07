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Лучший бомбардир РПЛ получил разрыв мышцы на ЧМ-2026

Нападающий «Краснодара» и сборной Колумбии Джон Кордоба больше не сможет сыграть на чемпионате мира. Об этом сообщает AS Colombia.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
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Источник: РИА "Новости"

33-летний колумбиец получил разрыв приводящей мышцы бедра в начале матча 1/16 финала ЧМ‑2026 против сборной Ганы (1:0). На 8-й минуте его заменил Луис Суарес.

«У Джона разрыв, к сожалению, он пропустит остаток турнира. Мы потеряли очень важного игрока, но остальная команда восстановилась. С нами будет все в порядке», — сказал главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренцо.

Кордоба провел на ЧМ-2026 три матча и сыграл в общей сложности 100 минут, не сумев отметиться результативными действиями.

С лета 2021 года Кордоба выступает за «Краснодар». За пять лет он провел за «быков» 156 матчей, в которых забил 80 мячей и отдал 37 голевых передач. В минувшем сезоне Кордоба стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 17 голов.

В ⅛ финала сборная Колумбии сыграет против сборной Швейцарии. Встреча пройдет в Ванкувере во вторник, 7 июля. Начало матча — в 23:00 по московскому времени.