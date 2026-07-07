Дейви призвал Инфантино уйти в отставку

Лидер британской партии «Либеральные демократы» Эд Дейви призвал президента ФИФА Джанни Инфантино покинуть свой пост после ситуации с отменой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна.
«Инфантино должен уйти. Независимо от места проведения, чемпионат мира принадлежит болельщикам, а не таким гангстерам, как Дональд Трамп. Нам нужен тот, кто наконец-то искоренит коррупцию в ФИФА», — написал Дейви.
Ранее Дональд Трамп подтвердил, что связывался с Инфантино по поводу дисквалификации Балогуна. Позднее ФИФА приостановила действие наказания, и форвард смог сыграть в матче ⅛ финала против Бельгии.