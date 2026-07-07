ФИФА выступила в поддержку арбитра Клауса после критики Трампа

«ФИФА признает Рафаэла Клауса как одного из ведущих профессиональных арбитров мира и ценного члена элитной группы арбитров ФИФА на чемпионате мира. На протяжении всей своей карьеры он неизменно демонстрировал высочайшие стандарты профессионализма и добросовестности», — говорится в заявлении организации.