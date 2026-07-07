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ФИФА выступила в поддержку арбитра Клауса после критики Трампа

Организация назвала бразильского судью одним из ведущих арбитров мира.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

ФИФА опубликовала заявление в поддержку бразильского арбитра Рафаэла Клауса, который удалил нападающего сборной США Фоларина Балогуна в матче 1/16 финала чемпионата мира против Боснии и Герцеговины.

«ФИФА признает Рафаэла Клауса как одного из ведущих профессиональных арбитров мира и ценного члена элитной группы арбитров ФИФА на чемпионате мира. На протяжении всей своей карьеры он неизменно демонстрировал высочайшие стандарты профессионализма и добросовестности», — говорится в заявлении организации.

Ранее президент США Дональд Трамп поставил под сомнение репутацию арбитра, комментируя отмену дисквалификации Балогуна. До этого в СМИ появились сообщения, что представители администрации США получили обращения с обвинениями в адрес Клауса, связанными с предполагаемой причастностью к договорным матчам.