ФИФА выступила в поддержку арбитра Клауса после критики Трампа

ФИФА опубликовала заявление в поддержку бразильского арбитра Рафаэла Клауса, который удалил нападающего сборной США Фоларина Балогуна в матче 1/16 финала чемпионата мира против Боснии и Герцеговины.
«ФИФА признает Рафаэла Клауса как одного из ведущих профессиональных арбитров мира и ценного члена элитной группы арбитров ФИФА на чемпионате мира. На протяжении всей своей карьеры он неизменно демонстрировал высочайшие стандарты профессионализма и добросовестности», — говорится в заявлении организации.
Ранее президент США Дональд Трамп поставил под сомнение репутацию арбитра, комментируя отмену дисквалификации Балогуна. До этого в СМИ появились сообщения, что представители администрации США получили обращения с обвинениями в адрес Клауса, связанными с предполагаемой причастностью к договорным матчам.