Хабиб оценил шансы Бельгии в матче против Испании

«Бельгийцы пока на этом турнире для меня непонятная команда, то играют, то не играют. Но пока идут без поражения и вошли уже в восьмерку лучших сборных, что ни говори. Против испанцев, конечно, шансов мало, но борьбу ведь никто не отменял», — написал Нурмагомедов.