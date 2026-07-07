Прогноз Мартинеса о числе 6 обернулся против Португалии

Перед стартом турнира специалист рассказывал, что верит в нумерологию, и называл число 6 счастливым для португальской сборной: в 1966 году команда впервые дошла до полуфинала чемпионата мира, в 2006-м повторила этот результат, а в 2016-м выиграла чемпионат Европы.