Племянница Трампа высказалась о поражении США на ЧМ

Мэри Лия Трамп, племянница президента США Дональда Трампа, прокомментировала поражение сборной США от Бельгии (1:4) в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026. Свое мнение она опубликовала в социальной сети X.
«Лучшая сборная США в истории проиграла Бельгии. Если бы они прошли дальше, рядом с их победой стояла бы звездочка из-за вмешательства Дональда. Он бросает тень на все вокруг. Он может победить только жульничая и думает, что это относится ко всем остальным. Грустно», — написала Мэри Трамп.
Ранее Дональд Трамп подтвердил, что связывался с президентом ФИФА Джанни Инфантино по поводу дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Форвард получил красную карточку в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины, однако позднее его отстранение было приостановлено решением ФИФА.
Балогун смог сыграть против Бельгии, но не отметился результативными действиями. Сборная США проиграла со счетом 1:4 и завершила выступление на турнире.
Маурисио Почеттино
Руди Гарсия
Малик Тилльман
31′
Шарль Де Кетеларе
(Николас Раскин)
9′
Шарль Де Кетеларе
(Леандро Троссар)
33′
Ханс Ванакен
(Шарль Де Кетеларе)
57′
Ромелу Лукаку
(Ханс Ванакен)
90+3′
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
8
Уэстон Маккенни
35′
17
Малик Тилльман
69′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
5
Энтони Робинсон
90′
18
Макс Арфстен
4
Тайлер Адамс
72′
9
Рикардо Пепи
20
Фоларин Балогун
90′
19
Хаджи Райт
2
Сержиньо Дест
46′
7
Джованни Рейна
10
Кристиан Пулишич
59′
14
Себастиан Берхалтер
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
5
Максим Де Кейпер
8
Юри Тилеманс
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
14
Доди Лукебакио
67′
9
Ромелу Лукаку
10
Леандро Троссар
89′
6
Аксель Витсель
17
Шарль Де Кетеларе
67′
11
Жереми Доку
24
Амаду Онана
21′
20
Ханс Ванакен
23
Николас Раскин
89′
22
Алексис Салемакерс
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти