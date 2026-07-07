Племянница Трампа высказалась о поражении США на ЧМ

«Лучшая сборная США в истории проиграла Бельгии. Если бы они прошли дальше, рядом с их победой стояла бы звездочка из-за вмешательства Дональда. Он бросает тень на все вокруг. Он может победить только жульничая и думает, что это относится ко всем остальным. Грустно», — написала Мэри Трамп.