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Ловчев назвал безобразием ситуацию с допуском Балогуна к матчу США с Бельгией

Форвард сборной США сыграл в ⅛ финала ЧМ-2026 после того, как ФИФА приостановила его дисквалификацию.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о вылете сборной США с чемпионата мира-2026 после поражения от Бельгии в ⅛ финала. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Сборная США проиграла Бельгии со счетом 1:4 и завершила выступление на турнире. Ловчев отметил, что бельгийцы сыграли в свою силу, а американская команда уступала сопернику по уровню.

«Бельгийцы просто собрались и сделали то, что должны были», — сказал Ловчев.

Отдельно эксперт раскритиковал ситуацию с нападающим сборной США Фоларином Балогуном. В матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины футболист получил прямую красную карточку и должен был пропустить следующую игру.

Однако ФИФА приостановила действие автоматической дисквалификации на испытательный срок в один год. После этого Балогун вышел в стартовом составе на матч с Бельгией и был заменен на 90+2-й минуте.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что просил ФИФА пересмотреть решение о дисквалификации Балогуна.

«То, что сделали Трамп и ФИФА, — это безобразие!» — заявил Ловчев.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые проводится с участием 48 сборных, а стадия плей-офф начинается с 1/16 финала.

Ловчев выступал за «Спартак» и сборную СССР. После завершения карьеры он работает футбольным экспертом.

США
1:4
Первый тайм: 1:2
Бельгия
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
7.07.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Lumen Field, 66925 зрителей
Главные тренеры
Маурисио Почеттино
Руди Гарсия
Голы
США
Малик Тилльман
31′
Бельгия
Шарль Де Кетеларе
(Николас Раскин)
9′
Шарль Де Кетеларе
(Леандро Троссар)
33′
Ханс Ванакен
(Шарль Де Кетеларе)
57′
Ромелу Лукаку
(Ханс Ванакен)
90+3′
Составы команд
США
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
8
Уэстон Маккенни
35′
17
Малик Тилльман
69′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
5
Энтони Робинсон
90′
18
Макс Арфстен
4
Тайлер Адамс
72′
9
Рикардо Пепи
20
Фоларин Балогун
90′
19
Хаджи Райт
2
Сержиньо Дест
46′
7
Джованни Рейна
10
Кристиан Пулишич
59′
14
Себастиан Берхалтер
Бельгия
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
5
Максим Де Кейпер
8
Юри Тилеманс
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
14
Доди Лукебакио
67′
9
Ромелу Лукаку
10
Леандро Троссар
89′
6
Аксель Витсель
17
Шарль Де Кетеларе
67′
11
Жереми Доку
24
Амаду Онана
21′
20
Ханс Ванакен
23
Николас Раскин
89′
22
Алексис Салемакерс
Статистика
США
Бельгия
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
7
15
Удары в створ
2
7
Угловые
3
5
Фолы
11
9
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти