Венгер: Сомневаюсь, что Клопп решит проблемы сборной Германии

«Имя Клоппа дает Германии надежду вернуться на самый высокий уровень. Но я не уверен, что это поможет все изменить. В Германии есть более серьезные проблемы. Повторюсь: я ни в коем случае не ставлю под сомнение его уровень. Но не знаю, способен ли он в одиночку решить все проблемы немецкого футбола. Он умный человек и сам это понимает. Никто не сомневается в качестве Клоппа. Он топ-тренер. Но посмотрите на Бразилию: к ним пришел Карло Анчелотти, а игроки остались теми же. Хорошим футболистам нужен великий тренер, а великим тренерам — хорошие футболисты. Нужно и то и другое», — сказал Венгер в эфире подкаста Тони Крооса Einfach mal Luppen.