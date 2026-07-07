Венгер: Сомневаюсь, что Клопп решит проблемы сборной Германии

5 июля инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что Юрген Клопп возглавил сборную Германии. Официально о назначении на данный момент не объявлено. Однако Немецкий футбольный союз подтвердил, что ведет переговоры с бывшим главным тренером «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии» после отставки Юлиана Нагельсмана.
«Имя Клоппа дает Германии надежду вернуться на самый высокий уровень. Но я не уверен, что это поможет все изменить. В Германии есть более серьезные проблемы. Повторюсь: я ни в коем случае не ставлю под сомнение его уровень. Но не знаю, способен ли он в одиночку решить все проблемы немецкого футбола. Он умный человек и сам это понимает. Никто не сомневается в качестве Клоппа. Он топ-тренер. Но посмотрите на Бразилию: к ним пришел Карло Анчелотти, а игроки остались теми же. Хорошим футболистам нужен великий тренер, а великим тренерам — хорошие футболисты. Нужно и то и другое», — сказал Венгер в эфире подкаста Тони Крооса Einfach mal Luppen.
«Не думаю, что Нагельсманн допустил на этом турнире какие-то серьезные ошибки. Сейчас Германии чего-то не хватает, и этот турнир показал, насколько важен настоящий бомбардир. Нужен игрок, который забивает в решающие моменты, как Гарри Кейн у Англии. Но у Германии сейчас такого нет», — добавил французский специалист.
Юрген Клопп был главным тренером «Майнца», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля». В общей сложности он выиграл 13 трофеев, в том числе дважды становился чемпионом Бундеслиги (2011, 2012), а также выигрывал АПЛ (2020) и Лигу чемпионов (2019). Клопп покинул «Ливерпуль» после окончания сезона-2023/24 и приостановил тренерскую деятельность на неопределенный срок. В 2025 году он стал главой футбольного направления компании «Ред Булл».