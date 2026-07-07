Веркаутерен — о победе Бельгии над США: Мы ответили им на поле

Бывший спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен прокомментировал победу над США (4:1) в матче ⅛ финала чемпионата мира 2026 года. У бельгийцев дубль оформил Шарль де Кетеларе, по разу отличились Ханс Ванакен и Ромелу Лукаку. У сборной США гол забил Малик Тильман.



«Мы ответили на поле — это было единственное решение. Эта история до игры еще больше мотивировала наших футболистов. Мы победили, и забудьте обо всем этом. Бельгии нужно сосредоточиться на следующем матче и сопернике», — сказал Веркаутерен «СЭ».



Бельгия вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2026 года, где сыграет против Испании.