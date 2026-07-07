Веркаутерен — о победе Бельгии над США: Мы ответили им на поле

Бывший спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен прокомментировал победу над США (4:1) в матче ⅛ финала чемпионата мира 2026 года. У бельгийцев дубль оформил Шарль де Кетеларе, по разу отличились Ханс Ванакен и Ромелу Лукаку. У сборной США гол забил Малик Тильман.
«Мы ответили на поле — это было единственное решение. Эта история до игры еще больше мотивировала наших футболистов. Мы победили, и забудьте обо всем этом. Бельгии нужно сосредоточиться на следующем матче и сопернике», — сказал Веркаутерен «СЭ».
Бельгия вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2026 года, где сыграет против Испании.
Напомним, ранее появлялась информация, что Фоларин Балоган, которого по просьбе Трампа вернули из дисквалификации, не помог команде и не отметился результативными действиями.
Маурисио Почеттино
Руди Гарсия
Малик Тилльман
31′
Шарль Де Кетеларе
(Николас Раскин)
9′
Шарль Де Кетеларе
(Леандро Троссар)
33′
Ханс Ванакен
(Шарль Де Кетеларе)
57′
Ромелу Лукаку
(Ханс Ванакен)
90+3′
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
8
Уэстон Маккенни
35′
17
Малик Тилльман
69′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
5
Энтони Робинсон
90′
18
Макс Арфстен
4
Тайлер Адамс
72′
9
Рикардо Пепи
20
Фоларин Балогун
90′
19
Хаджи Райт
2
Сержиньо Дест
46′
7
Джованни Рейна
10
Кристиан Пулишич
59′
14
Себастиан Берхалтер
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
5
Максим Де Кейпер
8
Юри Тилеманс
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
14
Доди Лукебакио
67′
9
Ромелу Лукаку
10
Леандро Троссар
89′
6
Аксель Витсель
17
Шарль Де Кетеларе
67′
11
Жереми Доку
24
Амаду Онана
21′
20
Ханс Ванакен
23
Николас Раскин
89′
22
Алексис Салемакерс
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти