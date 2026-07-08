Месси первым в истории забил в шести матчах плей-офф ЧМ подряд

Нападающий сборной Аргентины отличился в матче ⅛ финала ЧМ-2026 против Египта. Его серия началась еще на чемпионате мира 2022 года — с игры против Австралии. Затем Месси забивал Нидерландам, Хорватии и дважды Франции, а на ЧМ-2026 поразил ворота Кабо-Верде и Египта.



Всего за эту серию аргентинец забил семь мячей. Ранее в пяти матчах плей-офф ЧМ подряд отличались только Леонидас, Вава и Дьёрдь Шароши.



На текущем турнире у 39-летнего Месси уже восемь голов, и он возглавляет гонку бомбардиров. Гол Египту также позволил ему обновить личный рекорд результативности на одном чемпионате мира: на ЧМ-2022 в Катаре он забил семь мячей.



Кроме того, в матче с Египтом Месси сделал голевую передачу на Кристиана Ромеро. Теперь на его счету девять ассистов на чемпионатах мира — это новый рекорд. По этому показателю он обошел Диего Марадону, у которого было восемь результативных передач.