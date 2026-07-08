Месси первым в истории забил в шести матчах плей-офф ЧМ подряд

Нападающий сборной Аргентины отличился в матче ⅛ финала ЧМ-2026 против Египта. Его серия началась еще на чемпионате мира 2022 года — с игры против Австралии. Затем Месси забивал Нидерландам, Хорватии и дважды Франции, а на ЧМ-2026 поразил ворота Кабо-Верде и Египта.
Всего за эту серию аргентинец забил семь мячей. Ранее в пяти матчах плей-офф ЧМ подряд отличались только Леонидас, Вава и Дьёрдь Шароши.
На текущем турнире у 39-летнего Месси уже восемь голов, и он возглавляет гонку бомбардиров. Гол Египту также позволил ему обновить личный рекорд результативности на одном чемпионате мира: на ЧМ-2022 в Катаре он забил семь мячей.
Кроме того, в матче с Египтом Месси сделал голевую передачу на Кристиана Ромеро. Теперь на его счету девять ассистов на чемпионатах мира — это новый рекорд. По этому показателю он обошел Диего Марадону, у которого было восемь результативных передач.
Лионель Скалони
Хоссам Хассан
Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
79′
Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
83′
Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
90+2′
Яссер Ибрахим
(Марван Атея)
15′
Мостафа Зико
(Хайссем Хассан)
67′
Лионель Месси
21′
23
Эмилиано Мартинес
24
Энцо Фернандес
20
Алексис Макаллистер
5
Леандро Паредес
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
73′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
66′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
66′
22
Лаутаро Мартинес
13
Кристиан Ромеро
90′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
90′
25
Факундо Медина
23
Мустафа Шобеир
90+3′
3
Мохамед Хани
15
Карим Хафез
2
Яссер Ибрахим
5
Рами Рабиа
19
Марван Атея
90+8′
10
Мохамед Салах
12
Хайссем Хассан
73′
7
Махмуд Хассан Трезеге
8
Эмам Ашур
46′
14
Хамди Фати
90+4′
17
Моханад Лашин
90′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
80′
22
Омар Мармуш
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти