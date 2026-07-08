Игрок сборной Англии впервые высказался после перелома на ЧМ

36-летний футболист получил перелом запястья после победы англичан над Мексикой (3:2) в матче ⅛ финала. После финального свистка Хендерсон попытался перебраться через рекламные щиты, чтобы отпраздновать выход в четвертьфинал вместе с болельщиками, однако неудачно упал. Игрока унесли с поля на носилках и доставили в больницу. Позже стало известно, что полузащитнику предстоит операция, из-за которой он больше не сыграет на турнире.