Игрок сборной Англии впервые высказался после перелома на ЧМ

36-летний футболист получил перелом запястья после победы англичан над Мексикой (3:2) в матче ⅛ финала. После финального свистка Хендерсон попытался перебраться через рекламные щиты, чтобы отпраздновать выход в четвертьфинал вместе с болельщиками, однако неудачно упал. Игрока унесли с поля на носилках и доставили в больницу. Позже стало известно, что полузащитнику предстоит операция, из-за которой он больше не сыграет на турнире.
В своем первом обращении после инцидента Хендерсон поблагодарил болельщиков и поддержал партнеров по команде.
«Это была ночь, которую я точно никогда не забуду! Невероятное выступление, несмотря на все трудности. Горжусь тем, что являюсь частью этой особенной команды. Спасибо всем за поддержку. В субботу нас ждет еще один большой матч», — написал футболист в социальных сетях.
Сборная Англии вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где 11 июля встретится с командой Норвегии в Майами.
Хендерсон защищал цвета «Ливерпуля» с 2011 по 2023 год. За это время он провел 492 матча, забил 33 гола и отдал 61 результативную передачу, выиграв с клубом Английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Также в карьере англичанина были «Сандерленд», «Ковентри», «Аль-Иттифак» и «Аякс».