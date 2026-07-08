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П1
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На ЧМ-2026 установлен рекорд по количеству нулевых ничьих

На чемпионате мира 2026 года установлен новый рекорд по количеству матчей, завершившихся со счетом 0:0.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

Минувшей ночью сборная Швейцарии обыграла сборную Колумбии (0:0, пен. 4:3) в заключительном матче ⅛ финала ЧМ-2026. Этот матч стал восьмым на турнире, завершившимся без голов в основное время.

Ранее по семь нулевых ничьих было зафиксировано на мундиалях 1982, 2006, 2010, 2014 и 2022 годов. При этом на ЧМ-1982 в Испании было сыграно 52 матча, а на ЧМ в XXI веке — по 64.

На ЧМ-2026 из-за расширения количества сборных будет сыграно 104 матча, на данный момент сыграно 96 игр. Отметка в семь нулевых ничьих была достигнута после 70-го матча.

Список нулевых ничьих на ЧМ-2026:

  1. Испания — Кабо-Верде 0:0
  2. Эквадор — Кюрасао 0:0
  3. Бельгия — Иран 0:0
  4. Англия — Гана 0:0
  5. Парагвай — Австралия 0:0
  6. Кабо-Верде — Саудовская Аравия 0:0
  7. Колумбия — Португалия 0:0
  8. Швейцария — Колумбия 0:0 (пен. 4:3)

ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).

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