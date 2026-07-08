На ЧМ-2026 установлен рекорд по количеству нулевых ничьих

Минувшей ночью сборная Швейцарии обыграла сборную Колумбии (0:0, пен. 4:3) в заключительном матче ⅛ финала ЧМ-2026. Этот матч стал восьмым на турнире, завершившимся без голов в основное время.
Ранее по семь нулевых ничьих было зафиксировано на мундиалях 1982, 2006, 2010, 2014 и 2022 годов. При этом на ЧМ-1982 в Испании было сыграно 52 матча, а на ЧМ в XXI веке — по 64.
На ЧМ-2026 из-за расширения количества сборных будет сыграно 104 матча, на данный момент сыграно 96 игр. Отметка в семь нулевых ничьих была достигнута после 70-го матча.
Список нулевых ничьих на ЧМ-2026:
- Испания — Кабо-Верде 0:0
- Эквадор — Кюрасао 0:0
- Бельгия — Иран 0:0
- Англия — Гана 0:0
- Парагвай — Австралия 0:0
- Кабо-Верде — Саудовская Аравия 0:0
- Колумбия — Португалия 0:0
- Швейцария — Колумбия 0:0 (пен. 4:3)
ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).