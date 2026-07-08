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Аршавин: Думаю, в ФИФА довольны новым форматом ЧМ

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о новом формате чемпионата мира, который впервые проходит с участием 48 национальных команд.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Соцсети

По словам Аршавина, до старта турнира он скептически относился к идее расширения числа участников, однако по ходу соревнований изменил свою точку зрения.

«Перед чемпионатом я вообще был против расширения. Теряется элитарность турнира. Но то, как все выглядит, — очень естественно. Сборные, которые принято считать очень слабыми, безнадежными не смотрятся. Даже несмотря на разгромные поражения. В целом все очень достойно. Думаю, в ФИФА очень довольны», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Нынешний турнир стал первым в истории, в котором принимают участие 48 сборных.