Аршавин: Думаю, в ФИФА довольны новым форматом ЧМ

По словам Аршавина, до старта турнира он скептически относился к идее расширения числа участников, однако по ходу соревнований изменил свою точку зрения.
«Перед чемпионатом я вообще был против расширения. Теряется элитарность турнира. Но то, как все выглядит, — очень естественно. Сборные, которые принято считать очень слабыми, безнадежными не смотрятся. Даже несмотря на разгромные поражения. В целом все очень достойно. Думаю, в ФИФА очень довольны», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Нынешний турнир стал первым в истории, в котором принимают участие 48 сборных.