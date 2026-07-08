Аршавин: Думаю, в ФИФА довольны новым форматом ЧМ

«Перед чемпионатом я вообще был против расширения. Теряется элитарность турнира. Но то, как все выглядит, — очень естественно. Сборные, которые принято считать очень слабыми, безнадежными не смотрятся. Даже несмотря на разгромные поражения. В целом все очень достойно. Думаю, в ФИФА очень довольны», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».