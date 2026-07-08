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Хамес Родригес повторил исторический рекорд сборной Колумбии

Полузащитник Хамес Родригес провел 131-й матч за сборную Колумбии и сравнялся с Давидом Оспиной по этому историческому показателю.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

Встреча ⅛ финала ЧМ-2026 против Швейцарии (0:0, 3:4 по пенальти) стала для 34-летнего хавбека 131-й в составе сборной.

По этому показателю он сравнялся с голкипером Давидом Оспиной, который также включен в заявку команды на нынешний мундиаль, но пока не выходил на поле.

За национальную команду Родригес забил 31 мяч и отдал 43 голевые передачи. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Колумбии, уступая только Радамелю Фалькао (36 голов).

На клубном уровне колумбиец выступал в чемпионатах Колумбии, Аргентины, Португалии, Франции, Испании, Германии, Англии, Катара, Греции, Бразилии, Мексики и США. В феврале 2026 года он перешел в «Миннесоту», однако уже 1 июля срок его контракта с американским клубом истек.

В составе мадридского «Реала» Родригес дважды выигрывал Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Вместе с «Баварией» он дважды становился чемпионом Германии, а с «Порту» трижды побеждал в чемпионате Португалии и выигрывал Лигу Европы.

Одним из главных достижений Родригеса в сборной остается чемпионат мира 2014 года, где он с шестью голами стал лучшим бомбардиром турнира. Также в его активе серебряная и бронзовая медали Кубка Америки.


Швейцария
0:0
По пенальти: 4:3
Основное время: 0:0 (0:0)
Колумбия
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
7.07.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
BC Place, 52497 зрителей
Главные тренеры
Мурат Якин
Нестор Лоренсо
Составы команд
Швейцария
1
Грегор Кобель
4
Нико Эльведи
5
Мануэль Аканджи
8
Ремо Фройлер
10
Гранит Джака
51′
6
Денис Закария
59′
87′
3
Сильван Видмер
13
Рикардо Родригес
71′
2
Миро Мухайм
105′
22
Фабиан Ридер
103′
23
Зеки Амдуни
11
Дан Ндой
90′
17
Рубен Варгас
14
Ардон Яшари
46′
15
Джибриль Соу
7
Бриль Эмболо
87′
26
Седрик Иттен
Колумбия
12
Камило Варгас
2
Даниэль Муньос
17
Хоан Мохика
7
Луис Диас
23
Давинсон Санчес
95′
14
Густаво Пуэрта
11
Джон Ариас
66′
20
Хуан Фернандо Кинтеро
10
Хамес Родригес
66′
21
Хаминтон Кампас
25
Луис Хавьер Суарес
60′
82′
6
Ричард Риос
3
Джон Лукуми
119′
13
Йерри Мина
16
Джефферсон Лерма
82′
19
Хуан Камило Эрнандес
Статистика
Швейцария
Колумбия
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
7
15
Удары в створ
2
3
Угловые
3
7
Фолы
22
21
Офсайды
5
4
Судейская бригада
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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