Хамес Родригес повторил исторический рекорд сборной Колумбии

Встреча ⅛ финала ЧМ-2026 против Швейцарии (0:0, 3:4 по пенальти) стала для 34-летнего хавбека 131-й в составе сборной.
По этому показателю он сравнялся с голкипером Давидом Оспиной, который также включен в заявку команды на нынешний мундиаль, но пока не выходил на поле.
За национальную команду Родригес забил 31 мяч и отдал 43 голевые передачи. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Колумбии, уступая только Радамелю Фалькао (36 голов).
На клубном уровне колумбиец выступал в чемпионатах Колумбии, Аргентины, Португалии, Франции, Испании, Германии, Англии, Катара, Греции, Бразилии, Мексики и США. В феврале 2026 года он перешел в «Миннесоту», однако уже 1 июля срок его контракта с американским клубом истек.
В составе мадридского «Реала» Родригес дважды выигрывал Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Вместе с «Баварией» он дважды становился чемпионом Германии, а с «Порту» трижды побеждал в чемпионате Португалии и выигрывал Лигу Европы.
Одним из главных достижений Родригеса в сборной остается чемпионат мира 2014 года, где он с шестью голами стал лучшим бомбардиром турнира. Также в его активе серебряная и бронзовая медали Кубка Америки.
Мурат Якин
Нестор Лоренсо
1
Грегор Кобель
4
Нико Эльведи
5
Мануэль Аканджи
8
Ремо Фройлер
10
Гранит Джака
51′
6
Денис Закария
59′
87′
3
Сильван Видмер
13
Рикардо Родригес
71′
2
Миро Мухайм
105′
22
Фабиан Ридер
103′
23
Зеки Амдуни
11
Дан Ндой
90′
17
Рубен Варгас
14
Ардон Яшари
46′
15
Джибриль Соу
7
Бриль Эмболо
87′
26
Седрик Иттен
12
Камило Варгас
2
Даниэль Муньос
17
Хоан Мохика
7
Луис Диас
23
Давинсон Санчес
95′
14
Густаво Пуэрта
11
Джон Ариас
66′
20
Хуан Фернандо Кинтеро
10
Хамес Родригес
66′
21
Хаминтон Кампас
25
Луис Хавьер Суарес
60′
82′
6
Ричард Риос
3
Джон Лукуми
119′
13
Йерри Мина
16
Джефферсон Лерма
82′
19
Хуан Камило Эрнандес
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти