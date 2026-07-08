Юрист объяснил, как ФИФА отменила дисквалификацию Балогуна на ЧМ

«В ФИФА нашли основания отменить дисквалификацию Балогуна — есть пункт, который никогда не применялся, но теперь применение ему нашли. Регламентные нормы в спортивном праве называются нормами “мягкого права”. Есть иерархия законов, а регламентные нормы можно менять. В этом их суть. Была норма, ФИФА на нее сослалась, приняла решение. Но если ФИФА откроет этот ящик Пандоры, наделает себе проблем. Думаю, что они не идиоты. Все понимают, что это абсурд», — сказал Шаронов.