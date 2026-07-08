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Юрист объяснил, как ФИФА отменила дисквалификацию Балогуна на ЧМ

Спортивный юрист Сергей Шаронов в подкасте «ЧемпМира» разобрал правовые аспекты ситуации с отменой дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогана.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

25-летний американец должен был пропустить матч ⅛ финала против сборной Бельгии (1:4) из-за красной карточки, полученной в предыдущем матче. Однако дисциплинарный комитет ФИФА заменил дисквалификацию на испытательный срок, позволив американцу выйти на поле.

«В ФИФА нашли основания отменить дисквалификацию Балогуна — есть пункт, который никогда не применялся, но теперь применение ему нашли. Регламентные нормы в спортивном праве называются нормами “мягкого права”. Есть иерархия законов, а регламентные нормы можно менять. В этом их суть. Была норма, ФИФА на нее сослалась, приняла решение. Но если ФИФА откроет этот ящик Пандоры, наделает себе проблем. Думаю, что они не идиоты. Все понимают, что это абсурд», — сказал Шаронов.

Балогун не сумел отметиться результативными действиями в матче с Бельгией (1:4). Тем не менее, с тремя мячами он стал лучшим бомбардиром сборной США на этом мундиале.

ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).

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