ФИФА назначила судей на первые четвертьфиналы ЧМ-2026

Поединок между сборными Франции и Марокко доверено обслуживать аргентинскому арбитру Факундо Тельо. Его ассистентами станут Хуан Пабло Белатти и Габриэль Чаде. Обязанности четвертого судьи исполнит Дарио Эррера, резервного — Кристиан Наварро.
Встреча состоится 9 июля в Бостоне и начнется в 23:00 по московскому времени.
Главным арбитром матча Испания — Бельгия назначен англичанин Майкл Оливер. На линиях ему помогут Стюарт Бёрт и Джеймс Мейнворинг. Четвертым судьей будет бразилец Рамон Абатти, резервным — его соотечественник Рафаэл да Силва Алвес.
Матч между сборными Испании и Бельгии пройдет 10 июля в Лос-Анджелесе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.