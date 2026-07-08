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ФИФА назначила судей на первые четвертьфиналы ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила составы судейских бригад, которые будут работать на первых четвертьфинальных матчах ЧМ-2026.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

Поединок между сборными Франции и Марокко доверено обслуживать аргентинскому арбитру Факундо Тельо. Его ассистентами станут Хуан Пабло Белатти и Габриэль Чаде. Обязанности четвертого судьи исполнит Дарио Эррера, резервного — Кристиан Наварро.

Встреча состоится 9 июля в Бостоне и начнется в 23:00 по московскому времени.

Главным арбитром матча Испания — Бельгия назначен англичанин Майкл Оливер. На линиях ему помогут Стюарт Бёрт и Джеймс Мейнворинг. Четвертым судьей будет бразилец Рамон Абатти, резервным — его соотечественник Рафаэл да Силва Алвес.

Матч между сборными Испании и Бельгии пройдет 10 июля в Лос-Анджелесе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.