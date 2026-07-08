ФИФА назначила судей на первые четвертьфиналы ЧМ-2026

Главным арбитром матча Испания — Бельгия назначен англичанин Майкл Оливер. На линиях ему помогут Стюарт Бёрт и Джеймс Мейнворинг. Четвертым судьей будет бразилец Рамон Абатти, резервным — его соотечественник Рафаэл да Силва Алвес.