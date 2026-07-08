Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
09.07
Франция
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.00
П2
6.37
Футбол. ЧМ-2026
завершен
П 4:3
Швейцария
0
:
Колумбия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
Англия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Португалия
0
:
Испания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
1
:
Бельгия
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Аргентина
3
:
Египет
2
П1
X
П2

В сборной Франции назвали главную силу Марокко на ЧМ-2026

Сборная Франции с большим уважением относится к Марокко перед четвертьфиналом ЧМ-2026. Об этом заявил ассистент главного тренера французской команды Ги Стефан.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

Матч Франция — Марокко состоится 9 июля в Бостоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

По словам Стефана, марокканская команда отличается высоким уровнем организации, дисциплиной и умением стремительно переходить из обороны в атаку.

"Это хорошо организованная команда с сильной коллективной структурой и высокой сплоченностью. Кроме того, они превосходно действуют в быстрых переходах из обороны в атаку и забили немало голов в ходе этого турнира.

На мой взгляд, Марокканская федерация футбола ведет очень грамотную работу и обеспечивает все необходимые условия для развития. Марокканский футбол совершил огромный скачок за последние годы.

Они сыграли вничью с Бразилией и обыграли Нидерланды — это доказывает, что они способны на равных бороться с сильнейшими сборными Европы и Южной Америки.

Несмотря на смену главного тренера, команда сохранила свою коллективную мощь, что служит подтверждением колоссальной проделанной работы за последние несколько лет", — сказал Стефан на пресс-конференции.

Французы встретятся с Марокко в четвертьфинале мирового первенства, где определится один из участников полуфинала. Соперником победителя этой пары станет команда, одержавшая верх в матче Испания — Бельгия.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.


Футбол. ЧМ-2026
09.07
Франция
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.00
П2
6.37