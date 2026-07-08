В сборной Франции назвали главную силу Марокко на ЧМ-2026

"Это хорошо организованная команда с сильной коллективной структурой и высокой сплоченностью. Кроме того, они превосходно действуют в быстрых переходах из обороны в атаку и забили немало голов в ходе этого турнира.



На мой взгляд, Марокканская федерация футбола ведет очень грамотную работу и обеспечивает все необходимые условия для развития. Марокканский футбол совершил огромный скачок за последние годы.



Они сыграли вничью с Бразилией и обыграли Нидерланды — это доказывает, что они способны на равных бороться с сильнейшими сборными Европы и Южной Америки.