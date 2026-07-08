В сборной Франции назвали главную силу Марокко на ЧМ-2026

Матч Франция — Марокко состоится 9 июля в Бостоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
По словам Стефана, марокканская команда отличается высоким уровнем организации, дисциплиной и умением стремительно переходить из обороны в атаку.
"Это хорошо организованная команда с сильной коллективной структурой и высокой сплоченностью. Кроме того, они превосходно действуют в быстрых переходах из обороны в атаку и забили немало голов в ходе этого турнира.
На мой взгляд, Марокканская федерация футбола ведет очень грамотную работу и обеспечивает все необходимые условия для развития. Марокканский футбол совершил огромный скачок за последние годы.
Они сыграли вничью с Бразилией и обыграли Нидерланды — это доказывает, что они способны на равных бороться с сильнейшими сборными Европы и Южной Америки.
Несмотря на смену главного тренера, команда сохранила свою коллективную мощь, что служит подтверждением колоссальной проделанной работы за последние несколько лет", — сказал Стефан на пресс-конференции.
Французы встретятся с Марокко в четвертьфинале мирового первенства, где определится один из участников полуфинала. Соперником победителя этой пары станет команда, одержавшая верх в матче Испания — Бельгия.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.