Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
09.07
Франция
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.88
П2
6.40
Футбол. ЧМ-2026
завершен
П 4:3
Швейцария
0
:
Колумбия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
Англия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Португалия
0
:
Испания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
1
:
Бельгия
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Аргентина
3
:
Египет
2
П1
X
П2

Балогун извинился перед болельщиками после вылета США с ЧМ

Нападающий сборной США Фоларин Балогун обратился к болельщикам после вылета национальной команды с чемпионата мира 2026 года.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

Американцы завершили выступление на турнире, уступив Бельгии (1:4) в матче ⅛ финала. После окончания чемпионата для своей команды Балогун опубликовал эмоциональное сообщение в социальных сетях, извинившись перед фанатами и выразив уверенность в будущем американского футбола.

«Мой первый чемпионат мира… Больно осознавать, что теперь придется ждать еще четыре года, чтобы снова получить шанс выступить на самом высоком уровне, который только существует в нашем виде спорта.

Хочу извиниться перед нашими болельщиками. Когда это было важнее всего, мы не показали игру, которой заслуживали вы, и подвели вас.

Футбол в США будет только расти. Вера, талант и страсть к этой игре становятся все сильнее с каждым годом. Уверен, что лучшие дни еще впереди. Будущее принадлежит тем, кто никогда не перестает верить, и этот момент станет для нас дополнительной мотивацией.

Мы вернемся. Ради нашей страны. Ради нашего флага», — написал Балогун.

По ходу турнира форвард оказался в центре громкого скандала. После удаления в предыдущем матче он должен был пропустить встречу ⅛ финала с Бельгией, однако дисциплинарный комитет ФИФА заменил дисквалификацию на испытательный срок, что позволило нападающему выйти на поле.

Несмотря на ранний вылет сборной США, Балогун с тремя забитыми мячами стал лучшим бомбардиром своей команды на чемпионате мира.

Турнир проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

США
1:4
Первый тайм: 1:2
Бельгия
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
7.07.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Lumen Field, 66925 зрителей
Главные тренеры
Маурисио Почеттино
Руди Гарсия
Голы
США
Малик Тилльман
31′
Бельгия
Шарль Де Кетеларе
(Николас Раскин)
9′
Шарль Де Кетеларе
(Леандро Троссар)
33′
Ханс Ванакен
(Шарль Де Кетеларе)
57′
Ромелу Лукаку
(Ханс Ванакен)
90+3′
Составы команд
США
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
8
Уэстон Маккенни
35′
17
Малик Тилльман
69′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
5
Энтони Робинсон
90′
18
Макс Арфстен
4
Тайлер Адамс
72′
9
Рикардо Пепи
20
Фоларин Балогун
90′
19
Хаджи Райт
2
Сержиньо Дест
46′
7
Джованни Рейна
10
Кристиан Пулишич
59′
14
Себастиан Берхалтер
Бельгия
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
5
Максим Де Кейпер
8
Юри Тилеманс
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
14
Доди Лукебакио
67′
9
Ромелу Лукаку
10
Леандро Троссар
89′
6
Аксель Витсель
17
Шарль Де Кетеларе
67′
11
Жереми Доку
24
Амаду Онана
21′
20
Ханс Ванакен
23
Николас Раскин
89′
22
Алексис Салемакерс
Статистика
США
Бельгия
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
7
15
Удары в створ
2
7
Угловые
3
5
Фолы
11
9
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти