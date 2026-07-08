Балогун извинился перед болельщиками после вылета США с ЧМ

Американцы завершили выступление на турнире, уступив Бельгии (1:4) в матче ⅛ финала. После окончания чемпионата для своей команды Балогун опубликовал эмоциональное сообщение в социальных сетях, извинившись перед фанатами и выразив уверенность в будущем американского футбола.
«Мой первый чемпионат мира… Больно осознавать, что теперь придется ждать еще четыре года, чтобы снова получить шанс выступить на самом высоком уровне, который только существует в нашем виде спорта.
Хочу извиниться перед нашими болельщиками. Когда это было важнее всего, мы не показали игру, которой заслуживали вы, и подвели вас.
Футбол в США будет только расти. Вера, талант и страсть к этой игре становятся все сильнее с каждым годом. Уверен, что лучшие дни еще впереди. Будущее принадлежит тем, кто никогда не перестает верить, и этот момент станет для нас дополнительной мотивацией.
Мы вернемся. Ради нашей страны. Ради нашего флага», — написал Балогун.
По ходу турнира форвард оказался в центре громкого скандала. После удаления в предыдущем матче он должен был пропустить встречу ⅛ финала с Бельгией, однако дисциплинарный комитет ФИФА заменил дисквалификацию на испытательный срок, что позволило нападающему выйти на поле.
Несмотря на ранний вылет сборной США, Балогун с тремя забитыми мячами стал лучшим бомбардиром своей команды на чемпионате мира.
Турнир проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Маурисио Почеттино
Руди Гарсия
Малик Тилльман
31′
Шарль Де Кетеларе
(Николас Раскин)
9′
Шарль Де Кетеларе
(Леандро Троссар)
33′
Ханс Ванакен
(Шарль Де Кетеларе)
57′
Ромелу Лукаку
(Ханс Ванакен)
90+3′
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
8
Уэстон Маккенни
35′
17
Малик Тилльман
69′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
5
Энтони Робинсон
90′
18
Макс Арфстен
4
Тайлер Адамс
72′
9
Рикардо Пепи
20
Фоларин Балогун
90′
19
Хаджи Райт
2
Сержиньо Дест
46′
7
Джованни Рейна
10
Кристиан Пулишич
59′
14
Себастиан Берхалтер
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
5
Максим Де Кейпер
8
Юри Тилеманс
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
14
Доди Лукебакио
67′
9
Ромелу Лукаку
10
Леандро Троссар
89′
6
Аксель Витсель
17
Шарль Де Кетеларе
67′
11
Жереми Доку
24
Амаду Онана
21′
20
Ханс Ванакен
23
Николас Раскин
89′
22
Алексис Салемакерс
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти