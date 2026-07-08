Балогун извинился перед болельщиками после вылета США с ЧМ

«Мой первый чемпионат мира… Больно осознавать, что теперь придется ждать еще четыре года, чтобы снова получить шанс выступить на самом высоком уровне, который только существует в нашем виде спорта.



Хочу извиниться перед нашими болельщиками. Когда это было важнее всего, мы не показали игру, которой заслуживали вы, и подвели вас.



Футбол в США будет только расти. Вера, талант и страсть к этой игре становятся все сильнее с каждым годом. Уверен, что лучшие дни еще впереди. Будущее принадлежит тем, кто никогда не перестает верить, и этот момент станет для нас дополнительной мотивацией.



Мы вернемся. Ради нашей страны. Ради нашего флага», — написал Балогун.