Шакира поддержала сборную Колумбии после вылета с ЧМ-2026

В матче ⅛ финала колумбийцы уступили Швейцарии в серии пенальти — 0:0 (3:4) — и завершили выступление на турнире.
После игры Шакира опубликовала эмоциональное обращение в социальных сетях, поблагодарив футболистов за выступление и отдельно упомянув лидера команды Луиса Диаса.
«Моя сборная показала на чемпионате мира результат, которым мы все гордимся. Слезы нашего Лучо Диаса — это слезы каждого колумбийца, который болеет, переживает и празднует каждый шаг нашей сборной.
И пусть результат не соответствует нашим мечтам, я хочу от всего сердца поблагодарить эту команду бойцов, которая прекрасно представляла Колумбию и заставляла нас испытывать гордость. Я люблю вас», — написала Шакира.
Напомним, Шакира вместе с нигерийским музыкантом Burna Boy записала официальный гимн чемпионата мира 2026 года — Dai Dai.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Мурат Якин
Нестор Лоренсо
1
Грегор Кобель
4
Нико Эльведи
5
Мануэль Аканджи
8
Ремо Фройлер
10
Гранит Джака
51′
6
Денис Закария
59′
87′
3
Сильван Видмер
13
Рикардо Родригес
71′
2
Миро Мухайм
105′
22
Фабиан Ридер
103′
23
Зеки Амдуни
11
Дан Ндой
90′
17
Рубен Варгас
14
Ардон Яшари
46′
15
Джибриль Соу
7
Бриль Эмболо
87′
26
Седрик Иттен
12
Камило Варгас
2
Даниэль Муньос
17
Хоан Мохика
7
Луис Диас
23
Давинсон Санчес
95′
14
Густаво Пуэрта
11
Джон Ариас
66′
20
Хуан Фернандо Кинтеро
10
Хамес Родригес
66′
21
Хаминтон Кампас
25
Луис Хавьер Суарес
60′
82′
6
Ричард Риос
3
Джон Лукуми
119′
13
Йерри Мина
16
Джефферсон Лерма
82′
19
Хуан Камило Эрнандес
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти