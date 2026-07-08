Шакира поддержала сборную Колумбии после вылета с ЧМ-2026

«Моя сборная показала на чемпионате мира результат, которым мы все гордимся. Слезы нашего Лучо Диаса — это слезы каждого колумбийца, который болеет, переживает и празднует каждый шаг нашей сборной.



И пусть результат не соответствует нашим мечтам, я хочу от всего сердца поблагодарить эту команду бойцов, которая прекрасно представляла Колумбию и заставляла нас испытывать гордость. Я люблю вас», — написала Шакира.