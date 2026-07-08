«Было бы неплохо играть по 90 минут». Джокович — о сравнении с Месси

Сербского теннисиста спросили о параллелях с Месси, который в футболе продолжает выступать на высочайшем уровне несмотря на возраст. 39-летний Месси с 8 голами лидирует в бомбардирской гонке на ЧМ-2026.
«Было бы неплохо играть по 90 минут, как он. У меня есть выходной, и это хорошо», — с юмором ответил Джокович на пресс-конференции.
В четвертьфинале Уимблдона 39-летний серб провел один из самых тяжелых матчей в карьере. Джокович в пяти сетах обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима, проведя на корте 5 часов 15 минут. Встреча завершилась со счетом 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4).
Этот поединок стал самым продолжительным четвертьфинальным матчем в истории Уимблдона.
В полуфинале Уимблдона Джокович встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
Третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон проходит в Лондоне и завершится 12 июля. Его общий призовой фонд составляет рекордные 74,4 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 4,1 млн евро.