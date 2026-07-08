Вратарь сборной Аргентины отметил скромность Месси после матча

Аргентинская команда уступала со счетом 0:2, но сумела совершить камбэк и выиграть матч — 3:2. Месси в этой встрече не реализовал пенальти, однако затем стал одним из главных героев команды: капитан «альбиселесте» забил гол и отдал результативную передачу.
После игры Муссо опубликовал совместную фотографию с 39-летним Месси и обратился к партнеру по сборной.
«Когда мой сын Але спросит меня, что такое скромность, я многое расскажу ему о вас… Лучший из всех», — написал вратарь в социальных сетях.
Несмотря на возраст, Месси продолжает оставаться одним из ключевых игроков сборной Аргентины на чемпионате мира. Также футболист с 8 голами является лучшим бомбардиром турнира.
В четвертьфинале сборная Аргентины сыграет против команды Швейцарии. Матч пройдет 11 июля в Канзас-Сити.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Лионель Скалони
Хоссам Хассан
Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
79′
Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
83′
Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
90+2′
Яссер Ибрахим
(Марван Атея)
15′
Мостафа Зико
(Хайссем Хассан)
67′
Лионель Месси
21′
23
Эмилиано Мартинес
24
Энцо Фернандес
20
Алексис Макаллистер
5
Леандро Паредес
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
73′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
66′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
66′
22
Лаутаро Мартинес
13
Кристиан Ромеро
90′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
90′
25
Факундо Медина
23
Мустафа Шобеир
90+3′
3
Мохамед Хани
15
Карим Хафез
2
Яссер Ибрахим
5
Рами Рабиа
19
Марван Атея
90+8′
10
Мохамед Салах
12
Хайссем Хассан
73′
7
Махмуд Хассан Трезеге
8
Эмам Ашур
46′
14
Хамди Фати
90+4′
17
Моханад Лашин
90′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
80′
22
Омар Мармуш
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти