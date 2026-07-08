Вратарь сборной Аргентины отметил скромность Месси после матча

Аргентинская команда уступала со счетом 0:2, но сумела совершить камбэк и выиграть матч — 3:2. Месси в этой встрече не реализовал пенальти, однако затем стал одним из главных героев команды: капитан «альбиселесте» забил гол и отдал результативную передачу.