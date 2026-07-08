Канчельскис: Моя фамилия есть в гимне «МЮ», а Роналду — нет

«Я с Роналду пересекался в Москве, когда они играли в финале ЛЧ против “Челси”. Я тогда приезжал к Фергюсону в отель, привозил икру. Поздравил их с победой в Лиге чемпионов, а Криштиану нормальным парнем оказался. Пообщался с ним, мне было приятно, ведь он знал, что я играл в “Манчестере”. Моя фамилия есть в гимне “МЮ”, а его — нет. В чем-то я его обошел. Может быть, он видел нарезки моей игры, но у меня лишь 102 гола за карьеру, а у него под 1000», — добавил российский футболист.