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Канчельскис: Моя фамилия есть в гимне «МЮ», а Роналду — нет

Экс-футболист английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об игре легендарного португальского нападающего Криштиану Роналду.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

«У нашей молодежи есть примеры, они должны равняться на Месси и Роналду. Как можно критиковать Роналду? Ему 41 год, он забил три гола на мундиале. Месси забил восемь в свои 39 лет. К этому нужно стремиться. Чем ты старше, тем больше тебе нужно тренироваться. У нас нападающие в РПЛ забивают за чемпионат восемь мячей и начинают рассказывать, какие они великие… Ребята, тут Лео только на чемпионате мира забил столько», — заявил Канчельскис в интервью РБ Спорт.

«Я с Роналду пересекался в Москве, когда они играли в финале ЛЧ против “Челси”. Я тогда приезжал к Фергюсону в отель, привозил икру. Поздравил их с победой в Лиге чемпионов, а Криштиану нормальным парнем оказался. Пообщался с ним, мне было приятно, ведь он знал, что я играл в “Манчестере”. Моя фамилия есть в гимне “МЮ”, а его — нет. В чем-то я его обошел. Может быть, он видел нарезки моей игры, но у меня лишь 102 гола за карьеру, а у него под 1000», — добавил российский футболист.

На чемпионате мира 2026 года 41-летний Роналду забил три гола в пяти матчах за сборную Португалии, однако подвергся критике болельщиков и экспертов.

Андрей Канчельскис выступал за «красных дьяволов» с 1991-го по 1995 год. В составе «Манчестер Юнайтед» Канчельскис провел 158 матчей и забил 36 голов. С командой он стал обладателем Суперкубка Европы, Кубка Англии, Кубка футбольной лиги, двукратным чемпионом Англии и двукратным обладателем Суперкубка Англии.