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В Бельгии требуют изменить регламент ФИФА после дела Балогуна

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) призвала пересмотреть регламенты ФИФА после скандала с отменой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

25-летний американец должен был пропустить матч ⅛ финала против сборной Бельгии (1:4) из-за красной карточки, полученной в предыдущем матче с Боснией и Герцеговиной (2:0). Однако дисциплинарный комитет ФИФА заменил дисквалификацию на испытательный срок, позволив Балогуну выйти на поле.

«RBFA остается привержена защите пересмотра действующих регламентов ФИФА и практики их применения. Ассоциация гордится тем, как футболисты нашей сборной ответили на поле. RBFA продолжит заниматься вопросом ФИФА за пределами поля. Мы твердо убеждены, что международному футболу лучше всего служит дисциплинарная и управленческая система, которая в полной мере соблюдает принципы правовой определенности, прозрачности, равного обращения и честной игры. Независимо от спортивного результата, RBFA будет продолжать добиваться от ФИФА правильного и последовательного применения этих принципов, чтобы исключить любые проявления произвола», — сказано в заявлении RBFA.

Балогун не сумел отметиться результативными действиями в матче с Бельгией. Тем не менее с тремя мячами он стал лучшим бомбардиром сборной США на мундиале.

В ¼ финала сборная Бельгии сыграет со сборной Испании. Встреча пройдет в Лос-Анджелесе в пятницу, 10 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).

США
1:4
Первый тайм: 1:2
Бельгия
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
7.07.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Lumen Field, 66925 зрителей
Главные тренеры
Маурисио Почеттино
Руди Гарсия
Голы
США
Малик Тилльман
31′
Бельгия
Шарль Де Кетеларе
(Николас Раскин)
9′
Шарль Де Кетеларе
(Леандро Троссар)
33′
Ханс Ванакен
(Шарль Де Кетеларе)
57′
Ромелу Лукаку
(Ханс Ванакен)
90+3′
Составы команд
США
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
8
Уэстон Маккенни
35′
17
Малик Тилльман
69′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
5
Энтони Робинсон
90′
18
Макс Арфстен
4
Тайлер Адамс
72′
9
Рикардо Пепи
20
Фоларин Балогун
90′
19
Хаджи Райт
2
Сержиньо Дест
46′
7
Джованни Рейна
10
Кристиан Пулишич
59′
14
Себастиан Берхалтер
Бельгия
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
5
Максим Де Кейпер
8
Юри Тилеманс
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
14
Доди Лукебакио
67′
9
Ромелу Лукаку
10
Леандро Троссар
89′
6
Аксель Витсель
17
Шарль Де Кетеларе
67′
11
Жереми Доку
24
Амаду Онана
21′
20
Ханс Ванакен
23
Николас Раскин
89′
22
Алексис Салемакерс
Статистика
США
Бельгия
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
7
15
Удары в створ
2
7
Угловые
3
5
Фолы
11
9
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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