Солари считает, что Аргентина может защитить титул на ЧМ

«Очень доволен уровнем сборной Аргентины. Пока что команда показывает отличную игру. Конечно, я не думаю, что дальше будет легко. Этот ЧМ показал, что есть много сильных команд, все могут дать бой. Аргентине нельзя расслабляться, но у них есть шансы взять кубок.



Хотел бы повторения финала Франция — Аргентина? У Франции очень сильная команда, большая обойма хороших футболистов. Испания и Англия тоже фавориты турнира. Пока вообще не понятно, каким будет финал. На чемпионате мира возможно всё», — сказал Солари.