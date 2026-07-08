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Солари считает, что Аргентина может защитить титул на ЧМ

Нападающий «Спартака» заявил, что действующие чемпионы мира не должны расслабляться на турнире.

Источник: ФК "Спартак" Москва

Аргентинский нападающий «Спартака» Пабло Солари оценил шансы сборной Аргентины на победу на чемпионате мира-2026. Его слова приводит Metaratings.

«Очень доволен уровнем сборной Аргентины. Пока что команда показывает отличную игру. Конечно, я не думаю, что дальше будет легко. Этот ЧМ показал, что есть много сильных команд, все могут дать бой. Аргентине нельзя расслабляться, но у них есть шансы взять кубок.

Хотел бы повторения финала Франция — Аргентина? У Франции очень сильная команда, большая обойма хороших футболистов. Испания и Англия тоже фавориты турнира. Пока вообще не понятно, каким будет финал. На чемпионате мира возможно всё», — сказал Солари.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В 2022 году команда выиграла турнир в Катаре, победив Францию в финале в серии пенальти.

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