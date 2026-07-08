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Глеб заявил, что Испания больше не вызывает прежних эмоций

Сборная Испании обыграла Португалию со счетом 1:0 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Источник: AP 2024

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб оценил игру сборной Испании в матче ⅛ финала ЧМ-2026 против Португалии. Его слова приводит Metaratings.

«Игра не вызвала ярких эмоций. Если бы испанцы реализовали момент в начале матча, игра была бы веселее. Сам гол Испании в конце матча понравился. Полузащитники проявили себя креативно и нашли возможность отдать пас между линиями. А Мерино все классно исполнил. Сборная Испании не вызывает тех эмоций, как раньше. Она не играет так ярко. Я думал, что португальцы одержат победу в матче после промаха испанцев на первых минутах. Но этого не произошло», — сказал Глеб.

На групповом этапе ЧМ-2026 испанцы набрали семь очков и заняли первое место в группе H. В 1/16 финала команда победила Австрию со счетом 3:0.

В четвертьфинале сборная Испании сыграет с Бельгией. Матч пройдет 10 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Португалия
0:1
Первый тайм: 0:0
Испания
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
6.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Микель Мерино
(Ферран Торрес)
90+1′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
90+4′
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
71′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
56′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
83′
10
Бернарду Силва
89′
11
Жоау Феликс
71′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
26
Франсишку Консейсау
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
15
Алекс Баэна
75′
7
Ферран Торрес
90+8′
10
Дани Ольмо
85′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
90′
26
Борха Иглесиас
20
Педри
85′
8
Фабиан Руис
Статистика
Португалия
Испания
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
15
Удары в створ
2
6
Угловые
3
7
Фолы
9
13
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Антонио Гарсия
(Уругвай)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти