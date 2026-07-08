Глеб заявил, что Испания больше не вызывает прежних эмоций

«Игра не вызвала ярких эмоций. Если бы испанцы реализовали момент в начале матча, игра была бы веселее. Сам гол Испании в конце матча понравился. Полузащитники проявили себя креативно и нашли возможность отдать пас между линиями. А Мерино все классно исполнил. Сборная Испании не вызывает тех эмоций, как раньше. Она не играет так ярко. Я думал, что португальцы одержат победу в матче после промаха испанцев на первых минутах. Но этого не произошло», — сказал Глеб.