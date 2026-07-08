Златко Далич покинул сборную Хорватии после девяти лет работы

«Скромное прибытие. Незабываемое путешествие. Гордое прощание. Спасибо за все — за победы, достижения, квалификации, медали, единство, уважение и непоколебимую приверженность борьбе за Хорватию как на поле, так и за его пределами. Результаты говорят о ваших тренерских качествах. Уважение, которое вы заслужили от игроков, персонала и соперников, говорит о том, какой вы человек», — сказано в заявлении HNS.