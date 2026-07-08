Златко Далич покинул сборную Хорватии после девяти лет работы

59-летний хорватский специалист возглавлял национальную команду с октября 2017 года.
«Скромное прибытие. Незабываемое путешествие. Гордое прощание. Спасибо за все — за победы, достижения, квалификации, медали, единство, уважение и непоколебимую приверженность борьбе за Хорватию как на поле, так и за его пределами. Результаты говорят о ваших тренерских качествах. Уважение, которое вы заслужили от игроков, персонала и соперников, говорит о том, какой вы человек», — сказано в заявлении HNS.
Под руководством Далича сборная Хорватии стала серебряным призером ЧМ-2018 в России и бронзовым призером ЧМ-2022 в Катаре. Кроме того, в 2023 году хорваты дошли до финала Лиги наций, где уступили сборной Испании (0:0, пен. 4:5).
В общей сложности при Даличе сборная Хорватии провела 111 матчей, в которых одержала 62 побед при 20 ничьих и 29 поражениях. Он стал самым успешными тренером в истории команды, а также рекордсменом по продолжительности работы.
На ЧМ-2026 хорваты завершили выступление на стадии 1/16 финала, уступив сборной Португалии (1:2).
До прихода в сборную Далич был главным тренером в хорватских клубах «Вартекс» (2005−2007), «Риека» (2007−2008) и «Славен Белупо» (2009−2010), а также в тиранском «Динамо» (2008−2009). Кроме того, он работал на Ближнем Востоке в «Аль-Фейсали» (2010−2012), «Аль-Хиляле» (2013) и «Аль-Айне» (2014−2017).
Роберто Мартинес
Златко Далич
Криштиану Роналду
68′
Гонсалу Рамуш
(Рафаэл Леау)
90+4′
Иван Перишич
53′
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
17
Рафаэл Леау
3
Рубен Диаш
17′
13
Ренату Вейга
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
62′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
62′
10
Бернарду Силва
8
Бруну Фернандеш
62′
9
Гонсалу Рамуш
7
Криштиану Роналду
81′
21
Рубен Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
62′
26
Франсишку Консейсау
1
Доминик Ливакович
2
Йосип Станишич
14
Иван Перишич
90+8′
17
Петар Сучич
6
Йосип Шутало
3
Марин Понграчич
10
Лука Модрич
59′
13
Никола Влашич
90′
4
Йошко Гвардиол
16
Мартин Батурина
68′
15
Марио Пашалич
11
Анте Будимир
46′
20
Игор Матанович
8
Матео Ковачич
90′
9
Андрей Крамарич
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Боковой судья
Ян Эрик Энган
(Норвегия)
Боковой судья
Исаак Башевкин
(Норвегия)
ВАР
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Ассистент ВАР
Деннис Хиглер
(Нидерланды)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти