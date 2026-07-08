Тренер Швейцарии заявил, что Аргентина не непобедима

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира-2026 против Аргентины. Его слова приводит TyC Sports в соцсетях.
«Нам предстоит сыграть против действующего чемпиона. Это уникальная возможность, но Аргентина не непобедима. Конечно, мы попробуем победить. Мы знаем менталитет южноамериканских команд — все матчи важны», — сказал Якин.
Аргентина является действующим чемпионом мира. Команда Лионеля Скалони выиграла турнир 2022 года в Катаре, победив в финале сборную Франции в серии пенальти.
На ЧМ-2026 аргентинцы вышли в плей-офф и продолжают защиту титула. Швейцария под руководством Якина также добралась до четвертьфинала турнира.
Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Финал турнира запланирован на 19 июля.