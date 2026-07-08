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Тренер Швейцарии заявил, что Аргентина не непобедима

Мурат Якин назвал матч с действующим чемпионом мира уникальной возможностью.

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира-2026 против Аргентины. Его слова приводит TyC Sports в соцсетях.

«Нам предстоит сыграть против действующего чемпиона. Это уникальная возможность, но Аргентина не непобедима. Конечно, мы попробуем победить. Мы знаем менталитет южноамериканских команд — все матчи важны», — сказал Якин.

Аргентина является действующим чемпионом мира. Команда Лионеля Скалони выиграла турнир 2022 года в Катаре, победив в финале сборную Франции в серии пенальти.

На ЧМ-2026 аргентинцы вышли в плей-офф и продолжают защиту титула. Швейцария под руководством Якина также добралась до четвертьфинала турнира.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Финал турнира запланирован на 19 июля.

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