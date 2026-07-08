Анчелотти останется у руля сборной Бразилии после провала на ЧМ

Анчелотти возглавил сборную Бразилии в мае 2025 года. Под его руководством команда провела 17 матчей, в которых одержала десять побед при трех ничьих и четырех поражениях. Действующий контракт Анчелотти с CBF рассчитан до лета 2030 года.