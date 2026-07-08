Анчелотти останется у руля сборной Бразилии после провала на ЧМ

Бразильцы завершили выступление на ЧМ-2026 на стадии ⅛ финала, уступив сборной Норвегии (1:2). Впервые с 1990 года пятикратные чемпионы мира не сумели выйти в четвертьфинал турнира. Последний чемпионский титул Бразилии датируется 2002 годом.
По информации источника, Бразильская конфедерация футбола (CBF) и Анчелотти договорились продолжить совместную работу по действующему контракту. 67-летний итальянский специалист начнет процесс перестройки сборной Бразилии к ЧМ-2030, который пройдет в Испании, Португалии и Марокко.
Анчелотти возглавил сборную Бразилии в мае 2025 года. Под его руководством команда провела 17 матчей, в которых одержала десять побед при трех ничьих и четырех поражениях. Действующий контракт Анчелотти с CBF рассчитан до лета 2030 года.
Следующие матчи сборная Бразилии сыграет в конце сентября. У команды Карло Анчелотти запланированы два товарищеских матча против сборной Австралии — 25 сентября в Таунсвилле и 29 сентября в Брисбене.
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Неймар
90+10′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Бруну Гимарайнс
14′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти