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Футболист сборной Японии сбил женщину, проехав на красный свет

Полузащитник «Брайтона» и сборной Японии Каору Митома стал участником дорожно-транспортного происшествия в Токио. Об этом сообщает Livedoor News.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Инцидент произошел минувшим утром в столичном районе Итабаси. Автомобиль Митомы столкнулся с велосипедом на одном из перекрестков. По предварительной информации, футболист мог проехать на красный свет, ошибочно посмотрев на зеленый сигнал пешеходного светофора.

В результате столкновения велосипедистка получила легкие травмы. Полиция начала расследование обстоятельств ДТП и устанавливает детали случившегося.

Митома является одним из лидеров сборной Японии. 29-летний полузащитник пропустил ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике из-за травмы подкошенного сухожилия, полученной в мае.

В прошлом сезоне Митома провел за «Брайтон» 27 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу. По ходу сезона он стал третьим японцем в истории, сыгравшим 100 матчей в АПЛ.

Сборная Японии завершила выступление на ЧМ-2026 на стадии 1/16 финала, уступив сборной Бразилии (1:2).

«Брайтон» откроет новый сезон АПЛ 23 августа домашним матчем против «Астон Виллы».

Бразилия
2:1
Первый тайм: 0:1
Япония
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
29.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
NRG Stadium, 68777 зрителей
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Хадзимэ Мориясу
Голы
Бразилия
Каземиру
(Габриэл Магальяйнс)
56′
Габриел Мартинелли
(Бруну Гимарайнс)
90+5′
Япония
Кайсю Сано
29′
Составы команд
Бразилия
1
Алиссон
13
Данилу Луис
48′
16
Дуглас Сантос
26
Райан
7
Винисиус Жуниор
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
8
Бруну Гимарайнс
90′
17
Фабинью
20
Лукас Пакета
46′
19
Эндрик
5
Каземиру
14′
90′
18
Данилу Сантос
9
Матеус Кунья
66′
22
Габриел Мартинелли
Япония
1
Дзион Судзуки
22
Такэхиро Томиясу
21
Хироки Ито
3
Сого Танигути
18
Аясэ Уэда
24
Кайсю Сано
12′
10
Рицу Доан
66′
2
Юкинари Сугавара
13
Кейто Накамура
66′
25
Дзюнносукэ Судзуки
84′
15
Даити Камада
45′
78′
7
Ао Танака
14
Дзюня Ито
78′
6
Сюто Матино
11
Дайдзэн Маэда
90′
19
Коки Огава
Статистика
Бразилия
Япония
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
19
5
Удары в створ
7
2
Угловые
6
2
Фолы
4
13
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Боковой судья
Альберто Тегони
(Италия)
Боковой судья
Даниеле Биндони
(Италия)
ВАР
Марко Ди Белло
(Италия)
Ассистент ВАР
Иван Бебек
(Хорватия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти