Футболист сборной Японии сбил женщину, проехав на красный свет

Инцидент произошел минувшим утром в столичном районе Итабаси. Автомобиль Митомы столкнулся с велосипедом на одном из перекрестков. По предварительной информации, футболист мог проехать на красный свет, ошибочно посмотрев на зеленый сигнал пешеходного светофора.
В результате столкновения велосипедистка получила легкие травмы. Полиция начала расследование обстоятельств ДТП и устанавливает детали случившегося.
Митома является одним из лидеров сборной Японии. 29-летний полузащитник пропустил ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике из-за травмы подкошенного сухожилия, полученной в мае.
В прошлом сезоне Митома провел за «Брайтон» 27 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу. По ходу сезона он стал третьим японцем в истории, сыгравшим 100 матчей в АПЛ.
Сборная Японии завершила выступление на ЧМ-2026 на стадии 1/16 финала, уступив сборной Бразилии (1:2).
«Брайтон» откроет новый сезон АПЛ 23 августа домашним матчем против «Астон Виллы».
Карло Анчелотти
Хадзимэ Мориясу
Каземиру
(Габриэл Магальяйнс)
56′
Габриел Мартинелли
(Бруну Гимарайнс)
90+5′
Кайсю Сано
29′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
48′
16
Дуглас Сантос
26
Райан
7
Винисиус Жуниор
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
8
Бруну Гимарайнс
90′
17
Фабинью
20
Лукас Пакета
46′
19
Эндрик
5
Каземиру
14′
90′
18
Данилу Сантос
9
Матеус Кунья
66′
22
Габриел Мартинелли
1
Дзион Судзуки
22
Такэхиро Томиясу
21
Хироки Ито
3
Сого Танигути
18
Аясэ Уэда
24
Кайсю Сано
12′
10
Рицу Доан
66′
2
Юкинари Сугавара
13
Кейто Накамура
66′
25
Дзюнносукэ Судзуки
84′
15
Даити Камада
45′
78′
7
Ао Танака
14
Дзюня Ито
78′
6
Сюто Матино
11
Дайдзэн Маэда
90′
19
Коки Огава
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Боковой судья
Альберто Тегони
(Италия)
Боковой судья
Даниеле Биндони
(Италия)
ВАР
Марко Ди Белло
(Италия)
Ассистент ВАР
Иван Бебек
(Хорватия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти