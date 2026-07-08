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Португалия
0
:
Испания
1
П1
X
П2
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На «Матч ТВ» назвали самую популярную трансляцию ЧМ-2026

Встреча ⅛ финала чемпионата мира 2026 года между сборными Португалии и Испании стала самой популярной трансляцией «Матч ТВ» на этом турнире на данный момент.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Телевизионная доля трансляции в целевой аудитории канала (мужчины 14−59 лет) по данным Mediascope РФ составила 24,3%, а охват превысил 8,2 миллионов человек. Благодаря этой трансляции, средняя доля канала 6 июля составила 11,7%, и это лучший показатель среди всех телеканалов страны в этот день.

В июне 2026 года средняя телевизионная доля канала, по данным Mediascope, достигла отметки 7,4%, и это лучший месяц за более чем десятилетнюю историю «Матч ТВ» по данному показателю. Статистика по всем городам России подсчитывается с января 2020-го года, и с телевизионной долей 5,7% это также лучший результат в истории канала за этот период.

Сразу шесть раз в июне «Матч ТВ» становился самым популярным каналом страны по средней доле за день в городах с населением свыше 100 000 человек. Всего же за июнь «Матч ТВ» стал третьим по популярности каналом у жителей России по средней доле в целевой аудитории канала.

Португалия
0:1
Первый тайм: 0:0
Испания
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
6.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Микель Мерино
(Ферран Торрес)
90+1′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
90+4′
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
71′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
56′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
83′
10
Бернарду Силва
89′
11
Жоау Феликс
71′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
26
Франсишку Консейсау
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
15
Алекс Баэна
75′
7
Ферран Торрес
90+8′
10
Дани Ольмо
85′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
90′
26
Борха Иглесиас
20
Педри
85′
8
Фабиан Руис
Статистика
Португалия
Испания
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
15
Удары в створ
2
6
Угловые
3
7
Фолы
9
13
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Антонио Гарсия
(Уругвай)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти