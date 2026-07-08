На «Матч ТВ» назвали самую популярную трансляцию ЧМ-2026

В июне 2026 года средняя телевизионная доля канала, по данным Mediascope, достигла отметки 7,4%, и это лучший месяц за более чем десятилетнюю историю «Матч ТВ» по данному показателю. Статистика по всем городам России подсчитывается с января 2020-го года, и с телевизионной долей 5,7% это также лучший результат в истории канала за этот период.