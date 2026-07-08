На «Матч ТВ» назвали самую популярную трансляцию ЧМ-2026

Телевизионная доля трансляции в целевой аудитории канала (мужчины 14−59 лет) по данным Mediascope РФ составила 24,3%, а охват превысил 8,2 миллионов человек. Благодаря этой трансляции, средняя доля канала 6 июля составила 11,7%, и это лучший показатель среди всех телеканалов страны в этот день.
В июне 2026 года средняя телевизионная доля канала, по данным Mediascope, достигла отметки 7,4%, и это лучший месяц за более чем десятилетнюю историю «Матч ТВ» по данному показателю. Статистика по всем городам России подсчитывается с января 2020-го года, и с телевизионной долей 5,7% это также лучший результат в истории канала за этот период.
Сразу шесть раз в июне «Матч ТВ» становился самым популярным каналом страны по средней доле за день в городах с населением свыше 100 000 человек. Всего же за июнь «Матч ТВ» стал третьим по популярности каналом у жителей России по средней доле в целевой аудитории канала.
Роберто Мартинес
Луис Де ла Фуэнте
Микель Мерино
(Ферран Торрес)
90+1′
1
Диогу Кошта
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
90+4′
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
71′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
56′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
83′
10
Бернарду Силва
89′
11
Жоау Феликс
71′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
26
Франсишку Консейсау
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
15
Алекс Баэна
75′
7
Ферран Торрес
90+8′
10
Дани Ольмо
85′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
90′
26
Борха Иглесиас
20
Педри
85′
8
Фабиан Руис
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Антонио Гарсия
(Уругвай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти