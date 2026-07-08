Семин назвал финалистов ЧМ: Эти команды становятся все сильнее

«Из оставшихся на чемпионате мира команд мне ближе всего стиль Франции и Аргентины. Это разный футбол, но за обеими командами очень приятно наблюдать. Кроме них еще могу выделить Марокко и Кабо-Верде, но вторые уже вылетели, а у первых не так много шансов против французов. Мне кажется, Франция и Аргентина — два главных фаворита. Конечно, шансы на выход в финал не стопроцентные, но пока я вижу эти сборные сильнейшими. Думаю, каждый для себя выберет сильнейший состав, но есть ощущение, что это либо Франция, либо Аргентина. И там, и там самые элитные футболисты. Возможно, сборная Испании сможет дойти до финала, если обыграет французов. Дело в том, что у испанцев лучшая на чемпионате мира игра в обороне. Видно, как они становятся сильнее физически с каждым матчем», — сказал Семин в беседе с корреспондентом Sport24.