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Семин назвал финалистов ЧМ: Эти команды становятся все сильнее

Известный отечественный специалист Юрий Семин поделился мыслями по чемпионату мира 2026 года и назвал финалистов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Из оставшихся на чемпионате мира команд мне ближе всего стиль Франции и Аргентины. Это разный футбол, но за обеими командами очень приятно наблюдать. Кроме них еще могу выделить Марокко и Кабо-Верде, но вторые уже вылетели, а у первых не так много шансов против французов. Мне кажется, Франция и Аргентина — два главных фаворита. Конечно, шансы на выход в финал не стопроцентные, но пока я вижу эти сборные сильнейшими. Думаю, каждый для себя выберет сильнейший состав, но есть ощущение, что это либо Франция, либо Аргентина. И там, и там самые элитные футболисты. Возможно, сборная Испании сможет дойти до финала, если обыграет французов. Дело в том, что у испанцев лучшая на чемпионате мира игра в обороне. Видно, как они становятся сильнее физически с каждым матчем», — сказал Семин в беседе с корреспондентом Sport24.

¼ финала чемпионата мира по футболу 9 июля в 23 часа по московскому времени откроют своим матчем сборные Франции и Марокко. Чемпионат мира по футболу 2026 года завершится 19 июля.

78-летний Юрий Семин трижды приводил «Локомотив» к золотым медалям чемпионата России — в 2002, 2004 и 2018 годах. Также специалист возглавлял сборную России, московское и киевское «Динамо», «Мордовию», «Анжи» и «Ростов».