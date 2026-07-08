Летексье ответил на критику после матча Аргентины и Египта

Я не буду комментировать отдельные решения после матча. Критика — часть этой профессии, и я ее принимаю. Единственное, на что надеюсь, — чтобы обсуждение оставалось уважительным. За свистком стоит человек, который много работает каждый день и всегда стремится служить игре честно и добросовестно. Ни один арбитр не может обещать безупречности. Но я могу обещать, что продолжу подходить к каждому матчу с профессионализмом, нейтралитетом и уважением к игре.