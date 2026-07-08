Летексье ответил на критику после матча Аргентины и Египта

Французский арбитр Франсуа Летексье прокомментировал критику в свой адрес после матча ⅛ финала чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Египта (3:2).
Во время встречи Летексье назначил пенальти в пользу Аргентины, а также после подсказки ВАР отменил гол сборной Египта. После финального свистка представители египетской команды заявили о предвзятом судействе.
"Матч вызвал широкое обсуждение, я видел множество ваших реакций. Футбол строится на страсти, и после напряженной игры у людей всегда будут разные мнения. Как арбитр, я принимаю решения за секунды, всегда основываясь на правилах игры, собственном суждении и с полной беспристрастностью.
Я не буду комментировать отдельные решения после матча. Критика — часть этой профессии, и я ее принимаю. Единственное, на что надеюсь, — чтобы обсуждение оставалось уважительным. За свистком стоит человек, который много работает каждый день и всегда стремится служить игре честно и добросовестно. Ни один арбитр не может обещать безупречности. Но я могу обещать, что продолжу подходить к каждому матчу с профессионализмом, нейтралитетом и уважением к игре.
Спасибо всем, кто так страстно поддерживает футбол, с душой. Увидимся на следующем матче", — говорится в сообщении Летексье.
Лионель Скалони
Хоссам Хассан
Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
79′
Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
83′
Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
90+2′
Яссер Ибрахим
(Марван Атея)
15′
Мостафа Зико
(Хайссем Хассан)
67′
Лионель Месси
21′
23
Эмилиано Мартинес
24
Энцо Фернандес
20
Алексис Макаллистер
5
Леандро Паредес
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
73′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
66′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
66′
22
Лаутаро Мартинес
13
Кристиан Ромеро
90′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
90′
25
Факундо Медина
23
Мустафа Шобеир
90+3′
3
Мохамед Хани
15
Карим Хафез
2
Яссер Ибрахим
5
Рами Рабиа
19
Марван Атея
90+8′
10
Мохамед Салах
12
Хайссем Хассан
73′
7
Махмуд Хассан Трезеге
8
Эмам Ашур
46′
14
Хамди Фати
90+4′
17
Моханад Лашин
90′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
80′
22
Омар Мармуш
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти