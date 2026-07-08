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Летексье ответил на критику после матча Аргентины и Египта

Летексье назначил пенальти в пользу Аргентины, а после подсказки ВАР отменил гол сборной Египта.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: IMAGO/www.imagephotoagency.it/Global Look Press

Французский арбитр Франсуа Летексье прокомментировал критику в свой адрес после матча ⅛ финала чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Египта (3:2).

Во время встречи Летексье назначил пенальти в пользу Аргентины, а также после подсказки ВАР отменил гол сборной Египта. После финального свистка представители египетской команды заявили о предвзятом судействе.

"Матч вызвал широкое обсуждение, я видел множество ваших реакций. Футбол строится на страсти, и после напряженной игры у людей всегда будут разные мнения. Как арбитр, я принимаю решения за секунды, всегда основываясь на правилах игры, собственном суждении и с полной беспристрастностью.

Я не буду комментировать отдельные решения после матча. Критика — часть этой профессии, и я ее принимаю. Единственное, на что надеюсь, — чтобы обсуждение оставалось уважительным. За свистком стоит человек, который много работает каждый день и всегда стремится служить игре честно и добросовестно. Ни один арбитр не может обещать безупречности. Но я могу обещать, что продолжу подходить к каждому матчу с профессионализмом, нейтралитетом и уважением к игре.

Спасибо всем, кто так страстно поддерживает футбол, с душой. Увидимся на следующем матче", — говорится в сообщении Летексье.

Аргентина
3:2
Первый тайм: 0:1
Египет
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
7.07.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium, 68239 зрителей
Главные тренеры
Лионель Скалони
Хоссам Хассан
Голы
Аргентина
Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
79′
Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
83′
Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
90+2′
Египет
Яссер Ибрахим
(Марван Атея)
15′
Мостафа Зико
(Хайссем Хассан)
67′
Нереализованные пенальти
Аргентина
Лионель Месси
21′
Составы команд
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
24
Энцо Фернандес
20
Алексис Макаллистер
5
Леандро Паредес
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
73′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
66′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
66′
22
Лаутаро Мартинес
13
Кристиан Ромеро
90′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
90′
25
Факундо Медина
Египет
23
Мустафа Шобеир
90+3′
3
Мохамед Хани
15
Карим Хафез
2
Яссер Ибрахим
5
Рами Рабиа
19
Марван Атея
90+8′
10
Мохамед Салах
12
Хайссем Хассан
73′
7
Махмуд Хассан Трезеге
8
Эмам Ашур
46′
14
Хамди Фати
90+4′
17
Моханад Лашин
90′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
80′
22
Омар Мармуш
Статистика
Аргентина
Египет
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
19
5
Удары в створ
7
2
Угловые
6
1
Фолы
13
11
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти