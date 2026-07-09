Дешам: Надеюсь, Тельо отсудит матч не хуже Летексье

«Нет, у меня нет никаких опасений по поводу возможного влияния. Вы можете задаваться такими вопросами, но я исхожу из того, что назначения судей уже сделаны и мы ничего не можем с этим поделать. Я доверяю арбитрам. Надеюсь, что господин Тельо и его помощники завтра отработают так же хорошо, как господин Летексье и его бригада в другом матче [Аргентина — Египет]. Конечно, всегда бывают решения, которые вызывают споры. Все зависит от того, с какой стороны на них смотреть. Но для меня соперник — это Марокко. Я не собираюсь считать арбитра своим противником. Наоборот, он здесь для того, чтобы максимально справедливо применять правила игры», — приводит слова Дешама RMC Sport.