Дешам: Надеюсь, Тельо отсудит матч не хуже Летексье

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что спокойно относится к назначению аргентинской бригады арбитров на четвертьфинальный матч чемпионата мира-2026 против Марокко.
Ранее ФИФА объявила, что встречу будут обслуживать пять судей из Аргентины. Главным арбитром назначен Факундо Тельо. Перед этим француз Франсуа Летексье подвергся критике за судейство матча Аргентина — Египет (3:2) в ⅛ финала турнира.
«Нет, у меня нет никаких опасений по поводу возможного влияния. Вы можете задаваться такими вопросами, но я исхожу из того, что назначения судей уже сделаны и мы ничего не можем с этим поделать. Я доверяю арбитрам. Надеюсь, что господин Тельо и его помощники завтра отработают так же хорошо, как господин Летексье и его бригада в другом матче [Аргентина — Египет]. Конечно, всегда бывают решения, которые вызывают споры. Все зависит от того, с какой стороны на них смотреть. Но для меня соперник — это Марокко. Я не собираюсь считать арбитра своим противником. Наоборот, он здесь для того, чтобы максимально справедливо применять правила игры», — приводит слова Дешама RMC Sport.
Матч Франция — Марокко состоится 9 июля. Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.