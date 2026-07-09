Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
19:00
Карабах
:
Вестри
Все коэффициенты
П1
1.03
X
26.00
П2
54.00
Футбол. Лига Европы
20:00
Шериф
:
Алюминий
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.30
П2
7.60
Футбол. Лига чемпионов
завершен
МЛ Витебск
1
:
Университатя Кр
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Петрокуб
1
:
Эгнатия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Флора
2
:
Иберия 1999
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
2
:
Сутьеска
1
П1
X
П2

Дешам: Надеюсь, Тельо отсудит матч не хуже Летексье

Матч Франция — Марокко состоится 9 июля в 23:00 по московскому времени.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что спокойно относится к назначению аргентинской бригады арбитров на четвертьфинальный матч чемпионата мира-2026 против Марокко.

Ранее ФИФА объявила, что встречу будут обслуживать пять судей из Аргентины. Главным арбитром назначен Факундо Тельо. Перед этим француз Франсуа Летексье подвергся критике за судейство матча Аргентина — Египет (3:2) в ⅛ финала турнира.

«Нет, у меня нет никаких опасений по поводу возможного влияния. Вы можете задаваться такими вопросами, но я исхожу из того, что назначения судей уже сделаны и мы ничего не можем с этим поделать. Я доверяю арбитрам. Надеюсь, что господин Тельо и его помощники завтра отработают так же хорошо, как господин Летексье и его бригада в другом матче [Аргентина — Египет]. Конечно, всегда бывают решения, которые вызывают споры. Все зависит от того, с какой стороны на них смотреть. Но для меня соперник — это Марокко. Я не собираюсь считать арбитра своим противником. Наоборот, он здесь для того, чтобы максимально справедливо применять правила игры», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Матч Франция — Марокко состоится 9 июля. Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.

Футбол. ЧМ-2026
09.07
Франция
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.99
П2
6.70