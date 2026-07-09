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Лучший бомбардир сборной Марокко пропустит матч с Францией

Нападающий сборной Марокко Исмаэль Сайбари пропустит четвертьфинальный матч ЧМ-2026 против Франции. Об этом сообщил главный тренер команды Мохамед Уахби.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По словам Уахби, все футболисты готовы к встрече с французами, кроме Сайбари, который продолжает восстанавливаться после травмы.

«Все игроки готовы к матчу с Францией, кроме Сайбари. Ему пока рано возвращаться. Надеюсь, он еще сможет сыграть на этом турнире», — приводит слова Уахби с предматчевой пресс-конференции ESPN.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/4 финала, 9.07.2026, 23:00
Франция
-
Марокко
-

24-летний форвард получил повреждение в матче ⅛ финала против Канады (3:0), покинув поле уже на 22-й минуте. Позднее МРТ выявила небольшую травму подколенного сухожилия.

Несмотря на повреждение, Сайбари остается лучшим бомбардиром сборной Марокко на нынешнем чемпионате мира, забив три мяча в пяти матчах.

Матч Франция — Марокко состоится 9 июля в Бостоне. Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

Канада
0:3
Первый тайм: 0:0
Марокко
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
4.07.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
NRG Stadium, 68777 зрителей
Главные тренеры
Джесси Марш
Мохамед Уаби
Голы
Марокко
Аззедин Унаи
(Ашраф Хакими)
50′
Аззедин Унаи
(Браим Диас)
82′
Суфьян Рахими
(Браим Диас)
90+8′
Составы команд
Канада
16
Максим Крепо
2
Алистэйр Джонстон
15
Мойзе Бомбито
4
Люк Де Фужероль
49′
7
Стивен Эуштакиу
10
Джонатан Дэвид
43′
22
Ричи Ларея
40′
78′
14
Джейкоб Шаффелберг
17
Тейджон Бьюкенен
87′
21
Джонатан Осорио
20
Али Ахмед
78′
24
Промис Дэвид
23
Нико Сигур
87′
26
Джейден Нельсон
12
Тани Олувасейи
63′
9
Кайл Ларин
67′
Марокко
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
40′
3
Нуссаир Мазрауи
10
Браим Диас
25
Редуан Халхал
20′
24
Нейл Эль-Айнауи
23
Биляль Эль-Ханнус
45+6′
63′
4
Софьян Амрабат
8
Аззедин Унаи
45′
87′
5
Марван Саадан
11
Исмаэль Сайбари
22′
9
Суфьян Рахими
14
Исса Диоп
87′
15
Самир Эль Мурабет
6
Айюб Буадди
63′
7
Шемсдин Тальби
Статистика
Канада
Марокко
Желтые карточки
4
4
Удары (всего)
10
5
Удары в створ
3
4
Угловые
11
1
Фолы
24
14
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Боковой судья
Стюарт Берт
(Англия)
Боковой судья
Джеймс Мейнворинг
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти