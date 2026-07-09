Лучший бомбардир сборной Марокко пропустит матч с Францией

По словам Уахби, все футболисты готовы к встрече с французами, кроме Сайбари, который продолжает восстанавливаться после травмы.
«Все игроки готовы к матчу с Францией, кроме Сайбари. Ему пока рано возвращаться. Надеюсь, он еще сможет сыграть на этом турнире», — приводит слова Уахби с предматчевой пресс-конференции ESPN.
24-летний форвард получил повреждение в матче ⅛ финала против Канады (3:0), покинув поле уже на 22-й минуте. Позднее МРТ выявила небольшую травму подколенного сухожилия.
Несмотря на повреждение, Сайбари остается лучшим бомбардиром сборной Марокко на нынешнем чемпионате мира, забив три мяча в пяти матчах.
Матч Франция — Марокко состоится 9 июля в Бостоне. Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Джесси Марш
Мохамед Уаби
Аззедин Унаи
(Ашраф Хакими)
50′
Аззедин Унаи
(Браим Диас)
82′
Суфьян Рахими
(Браим Диас)
90+8′
16
Максим Крепо
2
Алистэйр Джонстон
15
Мойзе Бомбито
4
Люк Де Фужероль
49′
7
Стивен Эуштакиу
10
Джонатан Дэвид
43′
22
Ричи Ларея
40′
78′
14
Джейкоб Шаффелберг
17
Тейджон Бьюкенен
87′
21
Джонатан Осорио
20
Али Ахмед
78′
24
Промис Дэвид
23
Нико Сигур
87′
26
Джейден Нельсон
12
Тани Олувасейи
63′
9
Кайл Ларин
67′
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
40′
3
Нуссаир Мазрауи
10
Браим Диас
25
Редуан Халхал
20′
24
Нейл Эль-Айнауи
23
Биляль Эль-Ханнус
45+6′
63′
4
Софьян Амрабат
8
Аззедин Унаи
45′
87′
5
Марван Саадан
11
Исмаэль Сайбари
22′
9
Суфьян Рахими
14
Исса Диоп
87′
15
Самир Эль Мурабет
6
Айюб Буадди
63′
7
Шемсдин Тальби
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Боковой судья
Стюарт Берт
(Англия)
Боковой судья
Джеймс Мейнворинг
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти