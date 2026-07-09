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Гейе грозят санкции после отказа играть за сборную Сенегала

Полузащитник сборной Сенегала Пап Гейе может быть наказан национальной федерацией футбола после резких заявлений в адрес главного тренера команды, сообщает Foot Mercato.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По данным источника, в федерации также недовольны поведением полузащитника, считая его высказывания проявлением неуважения к партнерам по национальной команде.

После поражения от Бельгии (2:3) в 1/16 финала плей-офф чемпионата мира-2026 хавбек заявил, что не собирается возвращаться в сборную, пока ее возглавляет Пап Тьяв. По ходу встречи сенегальцы вели со счетом 2:0, но упустили преимущество и завершили выступление на турнире, проиграв со счетом 2:3.

«Я не буду играть за сборную, пока этой командой руководит этот тренер. Мы заслуживали большего, но решения, которые принимались по ходу турнира, невозможно понять. Сейчас мне очень тяжело это принять», — заявил Гейе в соцсетях.

При этом футболист не пояснил, связано ли его решение исключительно с поражением от Бельгии или причиной стали более серьезные разногласия с тренерским штабом.

На чемпионате мира-2026 27-летний Гейе провел четыре матча, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Бельгия
3:2
Основное время: 2:2 (0:1)
ДВ
Сенегал
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
1.07.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Lumen Field, 66925 зрителей
Главные тренеры
Руди Гарсия
Пап Тиав
Голы
Бельгия
Ромелу Лукаку
(Тома Менье)
86′
Юри Тилеманс
(Леандро Троссар)
89′
Юри Тилеманс
120+5′
Сенегал
Хабиб Диарра
24′
Исмаила Сарр
(Мусса Ниакате)
51′
Составы команд
Бельгия
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
4
Брэндон Мехеле
64′
3
Артур Теат
8
Юри Тилеманс
5
Максим Де Кейпер
78′
15
Тома Менье
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Леандро Троссар
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Амаду Онана
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Жереми Доку
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Доди Лукебакио
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Шарль Де Кетеларе
46′
9
Ромелу Лукаку
20
Ханс Ванакен
63′
19
Диегу Морейра
Сенегал
23
Мори Диав
15
Крепин Диатта
18
Исмаила Сарр
6
Пате Сисс
19
Мусса Ниакате
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Исмаил Якобс
93′
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
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Хабиб Диарра
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17
Пап Метар Сарр
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Илиман Ндиай
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Садио Мане
93′
11
Николас Джексон
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(Гондурас)
Боковой судья
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  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
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  • Гол
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  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти