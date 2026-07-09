Гейе грозят санкции после отказа играть за сборную Сенегала

По данным источника, в федерации также недовольны поведением полузащитника, считая его высказывания проявлением неуважения к партнерам по национальной команде.
После поражения от Бельгии (2:3) в 1/16 финала плей-офф чемпионата мира-2026 хавбек заявил, что не собирается возвращаться в сборную, пока ее возглавляет Пап Тьяв. По ходу встречи сенегальцы вели со счетом 2:0, но упустили преимущество и завершили выступление на турнире, проиграв со счетом 2:3.
«Я не буду играть за сборную, пока этой командой руководит этот тренер. Мы заслуживали большего, но решения, которые принимались по ходу турнира, невозможно понять. Сейчас мне очень тяжело это принять», — заявил Гейе в соцсетях.
При этом футболист не пояснил, связано ли его решение исключительно с поражением от Бельгии или причиной стали более серьезные разногласия с тренерским штабом.
На чемпионате мира-2026 27-летний Гейе провел четыре матча, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.
Руди Гарсия
Пап Тиав
Ромелу Лукаку
(Тома Менье)
86′
Юри Тилеманс
(Леандро Троссар)
89′
Юри Тилеманс
120+5′
Хабиб Диарра
24′
Исмаила Сарр
(Мусса Ниакате)
51′
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
4
Брэндон Мехеле
64′
3
Артур Теат
8
Юри Тилеманс
5
Максим Де Кейпер
78′
15
Тома Менье
10
Леандро Троссар
109′
24
Амаду Онана
11
Жереми Доку
56′
23
Николас Раскин
7
Кевин Де Брейне
56′
14
Доди Лукебакио
17
Шарль Де Кетеларе
46′
9
Ромелу Лукаку
20
Ханс Ванакен
63′
19
Диегу Морейра
23
Мори Диав
15
Крепин Диатта
18
Исмаила Сарр
6
Пате Сисс
19
Мусса Ниакате
14
Исмаил Якобс
93′
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
21
Хабиб Диарра
73′
17
Пап Метар Сарр
26
Пап Гуйе
66′
8
Ламин Камара
67′
5
Идрисса Гана Гуйе
95′
22
Бара Сапоко Ндиай
13
Илиман Ндиай
73′
20
Ибраим Мбай
10
Садио Мане
93′
11
Николас Джексон
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
ВАР
Гильермо Пачеко
(Мексика)
Ассистент ВАР
Родолфу Тоски Маркес
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти