Сборная Бельгии сменила базу перед матчем с Испанией на ЧМ

Изначально команда Руди Гарсии должна была готовиться на поле университета Лойола Мэримаунт (LMU). Однако после инспекции бельгийская федерация заявила, что качество газона не соответствует требованиям национальной команды.
После этого представители сборной обратились в ФИФА с просьбой предоставить другую тренировочную площадку. Международная федерация удовлетворила запрос.
Подготовку к игре с Испанией бельгийцы продолжат на базе клуба МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси».
В университете Лойола Мэримаунт с претензиями не согласились. В заявлении, которое приводит The Athletic, подчеркивается, что газон регулярно проходит проверки, находится в отличном состоянии.
«Поле регулярно проверяется для обеспечения высочайшего качества. Наше поле находится в отличном состоянии и использовалось несколькими профессиональными спортивными командами, в том числе для запланированных мероприятий этим летом», —говорится в заявлении университета.
Встреча ¼ финала между Бельгией и Испанией состоится 10 июля в Лос-Анджелесе.
Маурисио Почеттино
Руди Гарсия
Малик Тилльман
31′
Шарль Де Кетеларе
(Николас Раскин)
9′
Шарль Де Кетеларе
(Леандро Троссар)
33′
Ханс Ванакен
(Шарль Де Кетеларе)
57′
Ромелу Лукаку
(Ханс Ванакен)
90+3′
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
8
Уэстон Маккенни
35′
17
Малик Тилльман
69′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
5
Энтони Робинсон
90′
18
Макс Арфстен
4
Тайлер Адамс
72′
9
Рикардо Пепи
20
Фоларин Балогун
90′
19
Хаджи Райт
2
Сержиньо Дест
46′
7
Джованни Рейна
10
Кристиан Пулишич
59′
14
Себастиан Берхалтер
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
5
Максим Де Кейпер
8
Юри Тилеманс
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
14
Доди Лукебакио
67′
9
Ромелу Лукаку
10
Леандро Троссар
89′
6
Аксель Витсель
17
Шарль Де Кетеларе
67′
11
Жереми Доку
24
Амаду Онана
21′
20
Ханс Ванакен
23
Николас Раскин
89′
22
Алексис Салемакерс
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти