Коллина: никто не может сомневаться в честности судей на ЧМ-2026

После финального свистка французский арбитр Франсуа Летексье оказался в центре критики со стороны главного тренера сборной Египта Хоссама Хассана и ряда футболистов из-за несправедливого судейства, в частности отмененного гола и неназначенного пенальти во втором тайме. Впоследствии Египетская футбольная ассоциация (EFA) обратилась в ФИФА с официальной жалобой.
«Никто не может утверждать, что судейство ФИФА может быть подвергнуто чьему-либо влиянию. Безосновательные обвинения не имеют места в нашем виде спорта. Никто не может подвергнуть сомнению честность судей матчей чемпионата мира ФИФА», — сказал Коллина.
Сборная Египта в четвертый раз в своей истории выступила на чемпионате мира и повторила свое лучшее достижение — выход в ⅛ финала, которого впервые добилась на ЧМ-1934 в Италии.
В ¼ финала сборная Аргентины сыграет со сборной Швейцарии. Встреча пройдет в Канзас-Сити в воскресенье, 12 июля. Начало матча — в 04:00 по московскому времени.
ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).
Лионель Скалони
Хоссам Хассан
Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
79′
Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
83′
Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
90+2′
Яссер Ибрахим
(Марван Атея)
15′
Мостафа Зико
(Хайссем Хассан)
67′
Лионель Месси
21′
23
Эмилиано Мартинес
24
Энцо Фернандес
20
Алексис Макаллистер
5
Леандро Паредес
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
73′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
66′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
66′
22
Лаутаро Мартинес
13
Кристиан Ромеро
90′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
90′
25
Факундо Медина
23
Мустафа Шобеир
90+3′
3
Мохамед Хани
15
Карим Хафез
2
Яссер Ибрахим
5
Рами Рабиа
19
Марван Атея
90+8′
10
Мохамед Салах
12
Хайссем Хассан
73′
7
Махмуд Хассан Трезеге
8
Эмам Ашур
46′
14
Хамди Фати
90+4′
17
Моханад Лашин
90′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
80′
22
Омар Мармуш
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти