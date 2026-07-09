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Египет пожаловался на судейство после поражения от Аргентины

Федерация заявила, что не может молчать о решениях арбитров и работе VAR.

Источник: Reuters

Федерация футбола Египта выступила с заявлением после поражения сборной от Аргентины в ⅛ финала чемпионата мира-2026. Об этом сообщает ESPN.

«Федерация футбола Египта не может молчать относительно судейских решений, которые были приняты во время матча с Аргентиной, а также из-за того, что система видеопомощи арбитрам [VAR] не была использована должным образом.

Несколько ключевых эпизодов вызвали серьезную обеспокоенность и оставили глубокие вопросы о последовательности и справедливости решений, которые напрямую повлияли на ход игры», — говорится в заявлении.

Египет уступил Аргентине со счетом 2:3, хотя вел 2:0 после гола Мостафы Зико на 67-й минуте. Аргентинцы забили три мяча за 13 минут, а победный гол Энцо Фернандес оформил в компенсированное время.

На 58-й минуте Египет мог забить второй мяч, но после просмотра VAR судьи зафиксировали фол Марвана Аттии на защитнике Аргентины Лисандро Мартинесе. В концовке матча тренер вратарей сборной Египта Саафан Эльсагир получил красную карточку после споров с французским арбитром Франсуа Летексье.

«То, что произошло во время матча, по понятным причинам вызвало широкое разочарование среди наших игроков, штаба и болельщиков, которые ожидали высочайших стандартов судейства на крупнейшей футбольной сцене.

Каждый игрок, который носит футболку сборной Египта, и каждый болельщик, который поддерживает команду, заслуживают справедливости, уважения и равного применения правил игры», — добавили в федерации.

Главный тренер Египта Хоссам Хассан после матча заявил, что его команда столкнулась с «несправедливостью».

«Мы выглядели лучше действующих чемпионов — лучше во всем, — но на результат повлияли внутренние факторы на поле и внешние факторы за его пределами. Возможно, они хотели сохранить чемпиона мира в турнире. Возможно, они хотели, чтобы Месси остался в борьбе», — сказал Хассан.

Аргентина вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет со сборной Швейцарии.

Аргентина
3:2
Первый тайм: 0:1
Египет
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
7.07.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium, 68239 зрителей
Главные тренеры
Лионель Скалони
Хоссам Хассан
Голы
Аргентина
Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
79′
Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
83′
Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
90+2′
Египет
Яссер Ибрахим
(Марван Атея)
15′
Мостафа Зико
(Хайссем Хассан)
67′
Нереализованные пенальти
Аргентина
Лионель Месси
21′
Составы команд
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
24
Энцо Фернандес
20
Алексис Макаллистер
5
Леандро Паредес
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
73′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
66′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
66′
22
Лаутаро Мартинес
13
Кристиан Ромеро
90′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
90′
25
Факундо Медина
Египет
23
Мустафа Шобеир
90+3′
3
Мохамед Хани
15
Карим Хафез
2
Яссер Ибрахим
5
Рами Рабиа
19
Марван Атея
90+8′
10
Мохамед Салах
12
Хайссем Хассан
73′
7
Махмуд Хассан Трезеге
8
Эмам Ашур
46′
14
Хамди Фати
90+4′
17
Моханад Лашин
90′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
80′
22
Омар Мармуш
Статистика
Аргентина
Египет
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
19
5
Удары в створ
7
2
Угловые
6
1
Фолы
13
11
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти