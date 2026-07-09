Египет пожаловался на судейство после поражения от Аргентины

«Федерация футбола Египта не может молчать относительно судейских решений, которые были приняты во время матча с Аргентиной, а также из-за того, что система видеопомощи арбитрам [VAR] не была использована должным образом.



Несколько ключевых эпизодов вызвали серьезную обеспокоенность и оставили глубокие вопросы о последовательности и справедливости решений, которые напрямую повлияли на ход игры», — говорится в заявлении.