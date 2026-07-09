Египет пожаловался на судейство после поражения от Аргентины

Федерация футбола Египта выступила с заявлением после поражения сборной от Аргентины в ⅛ финала чемпионата мира-2026. Об этом сообщает ESPN.
«Федерация футбола Египта не может молчать относительно судейских решений, которые были приняты во время матча с Аргентиной, а также из-за того, что система видеопомощи арбитрам [VAR] не была использована должным образом.
Несколько ключевых эпизодов вызвали серьезную обеспокоенность и оставили глубокие вопросы о последовательности и справедливости решений, которые напрямую повлияли на ход игры», — говорится в заявлении.
Египет уступил Аргентине со счетом 2:3, хотя вел 2:0 после гола Мостафы Зико на 67-й минуте. Аргентинцы забили три мяча за 13 минут, а победный гол Энцо Фернандес оформил в компенсированное время.
На 58-й минуте Египет мог забить второй мяч, но после просмотра VAR судьи зафиксировали фол Марвана Аттии на защитнике Аргентины Лисандро Мартинесе. В концовке матча тренер вратарей сборной Египта Саафан Эльсагир получил красную карточку после споров с французским арбитром Франсуа Летексье.
«То, что произошло во время матча, по понятным причинам вызвало широкое разочарование среди наших игроков, штаба и болельщиков, которые ожидали высочайших стандартов судейства на крупнейшей футбольной сцене.
Каждый игрок, который носит футболку сборной Египта, и каждый болельщик, который поддерживает команду, заслуживают справедливости, уважения и равного применения правил игры», — добавили в федерации.
Главный тренер Египта Хоссам Хассан после матча заявил, что его команда столкнулась с «несправедливостью».
«Мы выглядели лучше действующих чемпионов — лучше во всем, — но на результат повлияли внутренние факторы на поле и внешние факторы за его пределами. Возможно, они хотели сохранить чемпиона мира в турнире. Возможно, они хотели, чтобы Месси остался в борьбе», — сказал Хассан.
Аргентина вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет со сборной Швейцарии.
Лионель Скалони
Хоссам Хассан
Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
79′
Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
83′
Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
90+2′
Яссер Ибрахим
(Марван Атея)
15′
Мостафа Зико
(Хайссем Хассан)
67′
Лионель Месси
21′
23
Эмилиано Мартинес
24
Энцо Фернандес
20
Алексис Макаллистер
5
Леандро Паредес
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
73′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
66′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
66′
22
Лаутаро Мартинес
13
Кристиан Ромеро
90′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
90′
25
Факундо Медина
23
Мустафа Шобеир
90+3′
3
Мохамед Хани
15
Карим Хафез
2
Яссер Ибрахим
5
Рами Рабиа
19
Марван Атея
90+8′
10
Мохамед Салах
12
Хайссем Хассан
73′
7
Махмуд Хассан Трезеге
8
Эмам Ашур
46′
14
Хамди Фати
90+4′
17
Моханад Лашин
90′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
80′
22
Омар Мармуш
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Вторая желтая карточка
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти