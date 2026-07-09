Лебеф: Франция должна выиграть чемпионат мира-2026

«Когда говоришь с иностранцами — англичанами, американцами или людьми из других стран, — они говорят: “Это невозможно. Против этой команды нельзя играть. Она неиграбельна. Она слишком сильна”.



По сравнению с другими командами мы намного выше. Теперь единственный враг сборной Франции — она сама. Если она будет играть так же, как с начала турнира, никто не сможет ее тронуть. Это невозможно. У них правильный менталитет, все качества. Я верю, что эта команда дойдет до конца», — добавил Лебеф.