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Лебеф: Франция должна выиграть чемпионат мира-2026

Чемпион мира 1998 года считает, что главным соперником французов является сама команда.

Источник: Getty Images

Чемпион мира 1998 года Франк Лебеф заявил, что сборная Франции должна выиграть чемпионат мира-2026. Его слова приводит RMC Sport.

«Будет огромным разочарованием, если Франция не выиграет чемпионат мира», — сказал Лебеф в эфире программы Rothen s’enflamme.

Бывший защитник назвал нынешнюю французскую команду «машиной войны» и отдельно отметил игру центральных защитников.

«Конечно, есть те, кто играет впереди, но также есть Вильям Салиба и Дайо Упамекано, которые с начала турнира выглядят монстрами. Как и большинство игроков сборной Франции», — заявил Лебеф.

«Когда говоришь с иностранцами — англичанами, американцами или людьми из других стран, — они говорят: “Это невозможно. Против этой команды нельзя играть. Она неиграбельна. Она слишком сильна”.

По сравнению с другими командами мы намного выше. Теперь единственный враг сборной Франции — она сама. Если она будет играть так же, как с начала турнира, никто не сможет ее тронуть. Это невозможно. У них правильный менталитет, все качества. Я верю, что эта команда дойдет до конца», — добавил Лебеф.

Франция вышла в четвертьфинал ЧМ-2026 после победы над Парагваем со счетом 1:0. Следующим соперником команды Дидье Дешама станет сборная Марокко.

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