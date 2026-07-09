Лебеф: Франция должна выиграть чемпионат мира-2026

Чемпион мира 1998 года Франк Лебеф заявил, что сборная Франции должна выиграть чемпионат мира-2026. Его слова приводит RMC Sport.
«Будет огромным разочарованием, если Франция не выиграет чемпионат мира», — сказал Лебеф в эфире программы Rothen s’enflamme.
Бывший защитник назвал нынешнюю французскую команду «машиной войны» и отдельно отметил игру центральных защитников.
«Конечно, есть те, кто играет впереди, но также есть Вильям Салиба и Дайо Упамекано, которые с начала турнира выглядят монстрами. Как и большинство игроков сборной Франции», — заявил Лебеф.
«Когда говоришь с иностранцами — англичанами, американцами или людьми из других стран, — они говорят: “Это невозможно. Против этой команды нельзя играть. Она неиграбельна. Она слишком сильна”.
По сравнению с другими командами мы намного выше. Теперь единственный враг сборной Франции — она сама. Если она будет играть так же, как с начала турнира, никто не сможет ее тронуть. Это невозможно. У них правильный менталитет, все качества. Я верю, что эта команда дойдет до конца», — добавил Лебеф.
Франция вышла в четвертьфинал ЧМ-2026 после победы над Парагваем со счетом 1:0. Следующим соперником команды Дидье Дешама станет сборная Марокко.