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Ромарио потребовал уволить Анчелотти из сборной Бразилии

Чемпион мира раскритиковал тренера после вылета команды с ЧМ-2026.

Источник: Reuters

Чемпион мира 1994 года Ромарио резко раскритиковал главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти после вылета команды с чемпионата мира-2026. Об этом сообщает Itatiaia.

«Анчелотти не может внедрить в Бразилии ту же игру, которую он внедрял в “Реале”, потому что в “Реале” он работал четыре или пять лет. У него всегда было время тренировать всех, а в сборной Бразилии у него было мало времени. И за то малое время, которое у него было, он не сделал ни хрена.

У нас 18 или 19 матчей, а он только две игры провел одним и тем же составом. Как тут выиграть? Никак. Человек хочет экспериментировать на чемпионате мира, это неправильно. Я не говорю, что Анчелотти главный виновник, но он очень сильно виноват в этом поражении. Очень сильно», — сказал Ромарио в программе Hora dos Craques на Romário TV.

Бразилия вылетела с турнира после поражения от Норвегии в ⅛ финала. Ромарио также раскритиковал кадровые решения Анчелотти и потребовал его отставки.

«У нас был Дунга, он проиграл и ушел. У нас был Фелипан, который стал чемпионом и продолжил работу. У нас был Тите, который проиграл, продолжил, снова проиграл. Теперь у нас есть Анчелотти, который проиграл и снова продолжит. Это неправильно», — заявил бывший форвард.

Позже Ромарио признал, что одна из его грубых реплик была лишней, но позицию по отставке тренера не изменил.

«Я хочу забрать назад тот момент с грубой фразой, это было слишком грубо с моей стороны. Анчелотти такой джентльмен, такой воспитанный и хороший человек, что он этого не заслуживал. Но я бы разорвал контракт и отправил его в отставку», — добавил Ромарио.

Анчелотти возглавил сборную Бразилии после работы в «Реале». По данным Itatiaia, под его руководством команда провела 17 матчей: 10 побед, 3 ничьи и 4 поражения.

Бразилия
1:2
Первый тайм: 0:0
Норвегия
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
5.07.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Голы
Бразилия
Неймар
90+10′
Норвегия
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Нереализованные пенальти
Бразилия
Бруну Гимарайнс
14′
Составы команд
Бразилия
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Статистика
Бразилия
Норвегия
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
14
9
Удары в створ
4
5
Угловые
5
5
Фолы
7
6
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти