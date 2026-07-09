Ромарио потребовал уволить Анчелотти из сборной Бразилии

«Анчелотти не может внедрить в Бразилии ту же игру, которую он внедрял в “Реале”, потому что в “Реале” он работал четыре или пять лет. У него всегда было время тренировать всех, а в сборной Бразилии у него было мало времени. И за то малое время, которое у него было, он не сделал ни хрена.



У нас 18 или 19 матчей, а он только две игры провел одним и тем же составом. Как тут выиграть? Никак. Человек хочет экспериментировать на чемпионате мира, это неправильно. Я не говорю, что Анчелотти главный виновник, но он очень сильно виноват в этом поражении. Очень сильно», — сказал Ромарио в программе Hora dos Craques на Romário TV.