Ромарио потребовал уволить Анчелотти из сборной Бразилии

Чемпион мира 1994 года Ромарио резко раскритиковал главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти после вылета команды с чемпионата мира-2026. Об этом сообщает Itatiaia.
«Анчелотти не может внедрить в Бразилии ту же игру, которую он внедрял в “Реале”, потому что в “Реале” он работал четыре или пять лет. У него всегда было время тренировать всех, а в сборной Бразилии у него было мало времени. И за то малое время, которое у него было, он не сделал ни хрена.
У нас 18 или 19 матчей, а он только две игры провел одним и тем же составом. Как тут выиграть? Никак. Человек хочет экспериментировать на чемпионате мира, это неправильно. Я не говорю, что Анчелотти главный виновник, но он очень сильно виноват в этом поражении. Очень сильно», — сказал Ромарио в программе Hora dos Craques на Romário TV.
Бразилия вылетела с турнира после поражения от Норвегии в ⅛ финала. Ромарио также раскритиковал кадровые решения Анчелотти и потребовал его отставки.
«У нас был Дунга, он проиграл и ушел. У нас был Фелипан, который стал чемпионом и продолжил работу. У нас был Тите, который проиграл, продолжил, снова проиграл. Теперь у нас есть Анчелотти, который проиграл и снова продолжит. Это неправильно», — заявил бывший форвард.
Позже Ромарио признал, что одна из его грубых реплик была лишней, но позицию по отставке тренера не изменил.
«Я хочу забрать назад тот момент с грубой фразой, это было слишком грубо с моей стороны. Анчелотти такой джентльмен, такой воспитанный и хороший человек, что он этого не заслуживал. Но я бы разорвал контракт и отправил его в отставку», — добавил Ромарио.
Анчелотти возглавил сборную Бразилии после работы в «Реале». По данным Itatiaia, под его руководством команда провела 17 матчей: 10 побед, 3 ничьи и 4 поражения.
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Неймар
90+10′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Бруну Гимарайнс
14′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти