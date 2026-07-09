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Французский и марокканский журналисты едва не подрались на ЧМ

На пресс-конференции сборной Марокко перед четвертьфинальным матчем ЧМ-2026 с Францией произошел конфликт между журналистами двух стран.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Об этом сообщил репортер Керри Хау в соцсетях. Инцидент случился в начале мероприятия, когда нападающий марокканской команды Браим Диас отвечал на первый вопрос представителей СМИ. По информации журналиста, два репортера, находившиеся в задней части зала, начали громко спорить друг с другом.

Позже марокканский журналист заявил, что французский коллега ударил его. Разнять участников конфликта пришлось сотрудникам Международной федерации футбола (ФИФА).

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/4 финала, 9.07.2026, 23:00
Франция
-
Марокко
-

Матч ¼ финала ЧМ-2026 между сборными Франции и Марокко состоится 9 июля в Бостоне и начнется в 23:00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.