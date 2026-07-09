Французский и марокканский журналисты едва не подрались на ЧМ

Об этом сообщил репортер Керри Хау в соцсетях. Инцидент случился в начале мероприятия, когда нападающий марокканской команды Браим Диас отвечал на первый вопрос представителей СМИ. По информации журналиста, два репортера, находившиеся в задней части зала, начали громко спорить друг с другом.